Difunden la foto y los datos de "Pequeño J", el narco peruano detrás del triple femicidio | Infoeme
Sabado 27 de Septiembre 2025 - 13:36hs
13°
Sabado 27 de Septiembre 2025 - 13:36hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  nacionales
 | 
 - 27 de Septiembre de 2025 | 13:01

Difunden la foto y los datos de "Pequeño J", el narco peruano detrás del triple femicidio

El Ministerio de Seguridad bonaerense detectó que el joven intenta salir del país y por ello liberó sus datos. Su nombre completo es Tony Janzen Valverde Victoriano y tiene 20 años.

Las autoridades identificaron fehacientemente a alias “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años. Ante la sospecha de que Valverde Victoriano intenta salir del país, se difundieron públicamente su fotografía y sus datos.

Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales llevaron a cabo una serie de allanamientos para dar con “Pequeño J”, que está detrás de las torturas y asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Uno de los operativos tuvo lugar en Florencio Varela, y desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se decidió dar a conocer la imagen de “Pequeño J” debido a los indicios encontrados en torno a una posible fuga fuera del país.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que “Pequeño J” contrató sicarios para ejecutar un crimen premeditado, motivado por el supuesto robo de dinero y cocaína. Además, el líder narco habría organizado la transmisión en vivo del asesinato a través de un grupo cerrado en redes sociales, con el objetivo de enviar un mensaje contundente mediante las muertes.

Allanamiento

El pasado miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la Villa Zavaleta que tuvo como objetivo principal la captura de “Pequeño J”, quien, de acuerdo con los datos recabados, habría estado en una propiedad del tercer piso momentos antes de la llegada de los efectivos. El acusado de 20 años fue descripto como un individuo “sanguinario”, aunque no trascendieron sus antecedentes delictivos.

A pesar de la magnitud del caso, tanto la Policía de la Ciudad como las fuerzas federales que operan en los barrios de Villa 1-11-14 y Villa Zavaleta afirman no tener registros ni antecedentes sobre la actividad de “Pequeño J” en esos territorios. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME