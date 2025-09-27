Difunden la foto y los datos de "Pequeño J", el narco peruano detrás del triple femicidio

Se trata de, un ciudadano peruano de 20 años. Ante la sospecha de que Valverde Victoriano, se difundieron públicamente su fotografía y sus datos.

Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales llevaron a cabo una serie de allanamientos para dar con “Pequeño J”, que está detrás de las torturas y asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Uno de los operativos tuvo lugar en Florencio Varela, y desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se decidió dar a conocer la imagen de “Pequeño J” debido a los indicios encontrados en torno a una posible fuga fuera del país.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que “Pequeño J” contrató sicarios para ejecutar un crimen premeditado, motivado por el supuesto robo de dinero y cocaína. Además, el líder narco habría organizado la transmisión en vivo del asesinato a través de un grupo cerrado en redes sociales, con el objetivo de enviar un mensaje contundente mediante las muertes.

Allanamiento

El pasado miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la Villa Zavaleta que tuvo como objetivo principal la captura de “Pequeño J”, quien, de acuerdo con los datos recabados, habría estado en una propiedad del tercer piso momentos antes de la llegada de los efectivos. El acusado de 20 años fue descripto como un individuo “sanguinario”, aunque no trascendieron sus antecedentes delictivos.

A pesar de la magnitud del caso, tanto la Policía de la Ciudad como las fuerzas federales que operan en los barrios de Villa 1-11-14 y Villa Zavaleta afirman no tener registros ni antecedentes sobre la actividad de “Pequeño J” en esos territorios. (DIB)