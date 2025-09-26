Los salarios subieron 2,5% en julio y en el año acumulan un incementro de 23,7% | Infoeme
Los salarios subieron 2,5% en julio y en el año acumulan un incementro de 23,7%

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en la comparación interanual el indicador mostró un aumento de los salarios del 53,2%.

El índice de salarios registró en julio de 2025 un incremento de 2,5% respecto del mes anterior y acumuló una suba de 23,7% en lo que va del año, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En la comparación interanual, el indicador mostró un aumento de 53,2%.

El crecimiento mensual se explicó por aumentos de 2,2% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 3,6% en el sector privado no registrado. En términos interanuales, estos sectores presentaron variaciones de 39,8%, 41,3% y 139,7%, respectivamente.

 

La evolución de los salarios
 

De acuerdo con el informe oficial, desde diciembre de 2024 los salarios del sector privado registrado acumulan una suba de 16,2%, los del sector público de 19,1% y los del sector privado no registrado de 57,9%. En conjunto, el índice total reflejó un incremento de 23,7% en ese período

Por su parte, dentro del sector público, el subsector nacional mostró en julio un alza mensual de 0,6% y acumuló un crecimiento de 11,3% respecto de diciembre de 2024. En tanto, el subsector público provincial registró un aumento mensual de 2,6% y acumuló un 22,1% en el mismo período. (DIB)

 

