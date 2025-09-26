Analizan el agua del arroyo Tapalqué ante la detección de espuma | Infoeme
Analizan el agua del arroyo Tapalqué ante la detección de espuma

Personal técnico se hizo presente en el lugar para tomar muestras y evaluar las posibles causas de la situación, con el objetivo de determinar su origen y definir las medidas correspondientes

El Municipio de Olavarría informa que, a través de las áreas de Obras Públicas, Bromatología y Ambiente, se inició un análisis ante la detección de espuma en el agua del arroyo.

Personal técnico se hizo presente en el lugar para tomar muestras y evaluar las posibles causas de la situación, con el objetivo de determinar su origen y definir las medidas correspondientes. Cabe destacar que si bien ya ha ocurrido en otras ocasiones para tranquilidad de los vecinos se tomaron muestras y se recorrió el sector.

 

 

El Municipio continuará informando a la población sobre los avances y las acciones que se dispongan en consecuencia.

