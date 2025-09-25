La pobreza bajó a 31,6% en el primer semestre, el menor nivel en siete años

La pobreza bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre del año, respecto del anterior, y alcanzó a 31,6% de las personas, informó hoy el Indec.

La cifra fue la más baja desde 2018, cuando en el segundo semestre se ubicó en 27,3%. Un año atrás, en el primer semestre de 2024, fue de 52,9%.

El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 24,1%; en ellos reside el 31,6% de las personas.

Dentro de este conjunto, el 5,6% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 6,9% de las personas.

Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 4,5 y 6,5 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente.

En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,3 p.p. en las personas.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó los datos de cara el próximo semestre. Señaló que el REM anticipa un desanclaje de la inflación en los meses posteriores a la elección legislativa de medio término, por lo que el gran interrogante del segundo semestre de 2025 es si habrá un movimiento importante del tipo de cambio.

"Este salto discreto del tipo de cambio impactaría en los precios, especialmente los de los alimentos, altamente sensibles al tipo de cambio. En ese escenario, los ingresos quedarían rezagados frente al costo de vida, lo que podría generar un nuevo salto en los niveles de pobreza e indigencia", concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas