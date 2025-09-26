El CECO festeja el Día del Empleado de Comercio | Infoeme
Viernes 26 de Septiembre 2025 - 14:53hs
16°
Viernes 26 de Septiembre 2025 - 14:53hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 26 de Septiembre de 2025 | 11:41

El CECO festeja el Día del Empleado de Comercio

Cada 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado y la Empleada de Comercio. Y desde el gremio se lo festeja con sorteos especiales, feriado mercantil y, este año, un nuevo barrio de cien viviendas.

El Centro Empleados de Comercio Olavarría saluda y felicita a todos sus afiliados y afiliadas de Olavarría, Laprida y La Madrid por el día del empleado y la empleada de comercio, que este año lo festeja con la terminación del nuevo Barrio CECO III y la entrega de la mayoría de las 100 viviendas desarrolladas allí.

Como es una tradición desde hace 17 años, el CECO en el marco de estas celebraciones, realizó sorteos y actividades especiales para agasajar a los trabajadores y trabajadoras mercantiles en el marco del Mes del Empleado y la Empleada de Comercio. En esta ocasión, los galardones incluyeron órdenes de compra por $250.000, vouchers por $75.000, electrodomésticos, cenas y entradas para recitales, entre otros. Además, esta noche se realizará el sorteo principal del programa que tiene como premios tres sueldos para el ganador, dos sueldos para el segundo y un sueldo para quien quede en tercer lugar.

 

Feriado mercantil
 

Hay que mencionar que este año el feriado mercantil se trasladó al lunes 29 de septiembre con el objetivo de otorgar el merecido descanso a los trabajadores y trabajadoras, es por eso que el CECO está difundiendo la medida para que los vecinos estén informados y hagan las compras con anticipación.

Esta fecha se conmemora por la sanción de la primera Ley de Contrato de Trabajo. Este feriado nacional incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 en su artículo 76, se rige según las normas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo para el descanso dominical. Esto implica que en caso de prestar servicio las y los trabajadores deberán percibir las horas extras al 100%, es decir, ese día se abona doble.

En Olavarría, La Madrid y Laprida el CECO viene trabajando y acordando con las empresas y trabajadores para el cumplimiento de la jornada de descanso, logrando año a año mayor acatamiento al cierre.

Como se resaltó, los festejos de este año traen consigo la concreción de un nuevo barrio desarrollado en la ciudad de Olavarría que contempla cien viviendas, junto a la infraestructura urbana y de servicios, y de esta manera numerosas familias mercantiles terminarán el año con el sueño de la vivienda propia cumplida gracias a la solidaridad de los trabajadores organizados y el apoyo que se recibió de los gobiernos municipales y provinciales.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME