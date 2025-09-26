El CECO festeja el Día del Empleado de Comercio

El Centro Empleados de Comercio Olavarría saluda y felicita a todos sus afiliados y afiliadas de Olavarría, Laprida y La Madrid por el día del empleado y la empleada de comercio, que este año lo festeja con la terminación del nuevo Barrio CECO III y la entrega de la mayoría de las 100 viviendas desarrolladas allí.

Como es una tradición desde hace 17 años, el CECO en el marco de estas celebraciones, realizó sorteos y actividades especiales para agasajar a los trabajadores y trabajadoras mercantiles en el marco del Mes del Empleado y la Empleada de Comercio. En esta ocasión, los galardones incluyeron órdenes de compra por $250.000, vouchers por $75.000, electrodomésticos, cenas y entradas para recitales, entre otros. Además, esta noche se realizará el sorteo principal del programa que tiene como premios tres sueldos para el ganador, dos sueldos para el segundo y un sueldo para quien quede en tercer lugar.

Feriado mercantil

Hay que mencionar que este año el feriado mercantil se trasladó al lunes 29 de septiembre con el objetivo de otorgar el merecido descanso a los trabajadores y trabajadoras, es por eso que el CECO está difundiendo la medida para que los vecinos estén informados y hagan las compras con anticipación.

Esta fecha se conmemora por la sanción de la primera Ley de Contrato de Trabajo. Este feriado nacional incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 en su artículo 76, se rige según las normas establecidas por la Ley de Contrato de Trabajo para el descanso dominical. Esto implica que en caso de prestar servicio las y los trabajadores deberán percibir las horas extras al 100%, es decir, ese día se abona doble.

En Olavarría, La Madrid y Laprida el CECO viene trabajando y acordando con las empresas y trabajadores para el cumplimiento de la jornada de descanso, logrando año a año mayor acatamiento al cierre.

Como se resaltó, los festejos de este año traen consigo la concreción de un nuevo barrio desarrollado en la ciudad de Olavarría que contempla cien viviendas, junto a la infraestructura urbana y de servicios, y de esta manera numerosas familias mercantiles terminarán el año con el sueño de la vivienda propia cumplida gracias a la solidaridad de los trabajadores organizados y el apoyo que se recibió de los gobiernos municipales y provinciales.