“Olavarría Produce”: El Municipio realizó un reconocimiento a empresarios y comerciantes locales

El Teatro Municipal fue la sede elegida para una noche a pura emoción, con la realización de la primera edición de la entrega de reconocimientos “Olavarría Produce”, un evento pensado con el objetivo de poner en valor a diferentes actores de la matriz productiva del Partido, quienes por trayectoria, capacidad e innovación han consolidado a Olavarría como el Corazón Productivo de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta fue organizada en conjunto entre el Municipio, la Cámara Empresaria, la Unión Industrial, la Sociedad Rural y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría.

La actividad inició minutos después de las 19 horas, ante un Teatro prácticamente colmado y con la presencia del intendente municipal Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono y el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, además de integrantes y referentes de distintas áreas municipales.

A la par, en las primera filas también estuvieron ubicadas autoridades y representantes no sólo de las distintas entidades que fueron parte de la organización de la entrega de reconocimientos, sino también emblemáticas firmas empresariales, industriales y comerciales del Partido de Olavarría.

El intendente Wesner expresó “la verdad que estoy emocionado como todos ustedes, por lo que hacen todos los días, que trabajan, que invierten, que producen, pero también por este encuentro porque el encuentro es necesario. Y vaya si es necesario, que me lo transmitieron en cada uno de los reconocimientos”.

“El agradecimiento a las instituciones intermedias que creyeron, confiaron en poder articular para tener esta noche en este maravilloso teatro, que es de todos. Poder disfrutarlo con la familia empresaria, con la familia trabajadora, que son los que apuestan todos los días a esta Olavarría que queremos empujar entre todos”, concluyó.

Vale destacar que gracias a la articulación y el diálogo permanente entre el Municipio, la Cámara Empresaria, la Sociedad Rural, la Unión Industrial y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial fue que se acordó que en esta primera edición se concrete la entrega de más de 20 reconocimientos.

Cada una de las personas que subió al escenario no solo agradeció el reconocimiento, sino que puso el énfasis en que este tipo de eventos se traducen también en un estímulo para seguir apostando, invirtiendo y trabajando en Olavarría.

A lo largo del evento hubo momentos de suma emoción, por la presencia de familiares, amigos, pero también el recuerdo de aquellos que ya no están pero que fueron esenciales para el éxito y trayectoria de las distintas firmas.

En la ocasión se distinguió la labor, pero también el legado, desarrollo e impronta de las firmas Zito y Priola, Visan Ingeniería, Supermercados Tres Estrellas, Todo Rulemán, Taller Avenida, Olafil, Metalúrgica Herrera, La Susana de Incaurgarat, La Casiana, La Casa de los Cristales, Grupo IMPO, Granito Serrano, Materiales Rurales El Quebracho, Deterxil, Singla Electricidad, Casa Silvia, Casa Bouciguez, Bolsas Olavarría y a César Benigni.

Además, se reconoció a los primeros integrantes de la primera conformación de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría, como así también a la actual la conducción, la Unión Industrial, la Cámara Empresaria y la Sociedad Rural.

Con la certeza de que se erigirá como una fecha marcada en el calendario local, se buscará que en próximas ediciones reconocer a más protagonistas de la matriz productiva olavarriense, y de esa manera seguir reconociendo historias de personas que arriesgaron y construyen todos los días una ciudad pujante.