El regreso del Torneo "Topo Draghi" fue con un solo partido

Luego de un último sábado sin programación por una decisión de la Liga de Fútbol de Olavarría, debía completarse una nueva fecha del segundo torneo del año para las categorías formativas, pero la lluvia impidió que se realice la actividad.

La 8° fecha de la competencia logró iniciarse con un único duelo en el Domingo Colasurdo, pero la lluvia obligó la suspensión de otro cotejo y de toda la programación sabatina.

En el Domingo Colasurdo, Ferro recibió a El Fortín en la reanudación de la competencia en las categorías formativas, pero sólo se completó el partido en Quinta División con empate sin goles. También debía jugarse en Sexta, pero la lluvia obligó la suspensión.

Horas más tarde y ante el pronóstico desfavorable, las autoridades liguistas también suspendieron los cruces previstos para este sábado. Medida que alcanza también al fútbol femenino en edad formativa.