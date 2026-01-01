Salvareschi vuelve a Argentina y jugará en la Primera Nacional

Luego de completar el 2025 en la Primera División del fútbol de Bolivia, Braian Salvareschi regresa a Argentina para jugar en la Primera Nacional.

Braian Salvareschi llega a Deportivo Morón que, una vez más, quiere estar en los primeros planos de la Primera Nacional bajo la conducción técnica de Walter Otta.

El defensor de 26 años que estará a préstamo desde Godoy Cruz hasta el 31 de diciembre del 2026. El zaguero hizo inferiores en River, pasó por Sarmiento de Junín, Barracas Central y viene del fútbol boliviano, donde jugó en San Antonio Bulo Bulo y The Strongest en el 2025.

El “Gallito” arrancó el 2026 con todo y en el primer día del nuevo año anunció ocho incorporaciones, entre las que se destaca el jugador surgido en El Fortín. Además, se suman al equipo del Oeste, Gonzalo Berterame, Juan Cruz Esquivel, Franco Fagundez, Leonel Cardozo, Franco Toloza, Ezequiel Bulacio y Federico Díaz.