Prevenir es cuidar: Realizarán actividades de concientización por el Día Mundial del Corazón

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en el mundo. Muchos de sus factores de riesgo pueden prevenirse adoptando hábitos de vida saludables. La Organización Mundial de la Salud promueve el Día Mundial del Corazón para concientizar sobre la importancia del cuidado cardiovascular el día 29 de septiembre.

Bajo el lema “Prevenir es cuidar” el Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, adhiere a la fecha con distintas propuestas de concientización que se desarrollarán el próximo lunes 29.

Dichas actividades buscan sensibilizar a la población sobre la prevención, detección temprana y promoción de estilos de vida saludables, con el objetivo de promover la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante la educación y la promoción de hábitos saludables en la comunidad.

En cada jornada, se busca informar sobre factores de riesgo y prevención de enfermedades cardiovasculares, fomentar la adopción de hábitos saludables: alimentación equilibrada, actividad física y control médico, promover la medición regular de la presión arterial, glucemia y colesterol e involucrar a la comunidad en actividades recreativas que favorezcan la salud cardiovascular.

Cronograma

9:30 a 12:30 horas en Plaza Libertad (Álvaro Barros y Dean Funes):

-Jornada de chequeos gratuitos: control de presión arterial, glucemia y peso.

-Taller de cocina saludable: preparación de comidas cardioprotectoras.

-Clase abierta de actividad física: caminata

-Difusión de mensajes preventivos y consejos para cuidar el corazón.

Organiza Atención Primaria de la Salud y Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 3 “Amoroso”.

9:30 horas en el Paseo de la Salud (Brown y Belgrano):

Caminata y charla de concientización. Duración 80 minutos.

Organiza Atención Primaria de la Salud y Deportes.

14:30 horas en Club de Pesca de Loma Negra:

Caminata y charla de concientización.

Organiza Deportes.

Por último, se aclara que para las caminatas se recomienda llevar ropa cómoda, en lo posible de color rojo o agregarle un detalle de color, y zapatillas.