La actividad económica cayó por tercer mes consecutivo

Tras un leve repunte en los primeros meses del año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) precisó que el nivel de actividad económica de julio retrocedió 0,1% en comparación con el registro anterior, lo que significó la tercera caída mensual consecutiva.

Pese a la baja mensual, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), considerado un indicador clave ya que adelanta la trayectoria del Producto Bruto Interno (PBI), registró un incremento interanual del 2,9%. No obstante, la comparación refiere a las cifras de julio de 2024 cuando el nivel de actividad estaba en recesión.

Según precisó el informe del INDEC, las principales mejoras interanuales en el séptimo mes del año se dieron en los rubros de Intermediación financiera (+23,2%) y Explotación de minas y canteras (13,4%). De esta manera, la actividad económica acumuló este año un aumento del 5,6% en relación con 2024.

Por su parte, los cuatro sectores de actividad registraron caídas en el informe fueron los de la Pesca (-85,7%), uno de los sectores más afectados en este año, Industria manufacturera (-1,8%), Electricidad, Gas y Agua (-2%); y Administración Pública y Defensa (-0,6%).

Como dato positivo del informe del INDEC, el rubro de Agricultura y Explotación de minas y canteras llevan varios meses de mejora interanual ininterrumpida. En el segundo caso, traccionado principalmente por las actividades hidrocarburíferas.