Este domingo habrá una jornada recreativa por el Día de la Salud Ambiental

Contará con propuestas recreativas y lúdicas para los más chicos, una feria y diversas actividades para aprender pero también concientizar jugando.

El Municipio de Olavarría informó que este domingo se llevará a cabo una jornada recreativa en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Ambiental, por lo que se invita a la comunidad a acercarse al Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima desde las 15 horas. 

La propuesta contará con el trabajo articulado de distintas dependencias municipales, tales como Atención Primaria de la Salud, Subsecretaría de Deportes y la Coordinación de Economía Popular, además de las distintas áreas que integran el Polo Educativo y Recreativo.

Es por ello que se contará con propuestas recreativas y lúdicas para los más chicos, una feria y diversas actividades para aprender pero también concientizar jugando.

Además, se llevará a cabo un “NatuCine”, con la proyección de cortos con temática ambiental, y la plantación de árboles nativos. 

La ocasión tiene por objetivo promover y fortalecer la conciencia ambiental, los hábitos saludables, sostenibles y amigables con el ambiente, generando de esta forma conciencia y compromiso ciudadano. 

