Domingo 09 de Noviembre 2025
 9 de Noviembre de 2025

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina hubo acción para los Veteranos que jugaron la continuidad del Torneo Clausura.

La Liga de Fútbol Sénior jugó nuevas fechas del segundo torneo del año para las tres categorías.

 

La programación incluyó la 7° fecha para una de las Zonas de +42 y la 6° para el resto de los cotejos que se llevaron a cabo en diferentes escenarios.

 

El susto de la jornada fue un choque de cabezas que obligó la suspensión de un duelo y la intervención del sistema de salud. Afortunadamente, los involucrados, tras algunas horas en observación, fueron dados de alta.

 

Los resultados:

+42:

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 – 2 (Bargas Héctor, Sobarzo Hernán) Villa Magdalena

Deportivo Fran 0 – 0 San Martín (suspendido)

Mariano Moreno 1 (Alonzo Sebastián) – 1 (Balderrama Andrés) Molino Viejo

El Provincial 0 – 1 (Cavalleri Cristian) Ferro Sénior

Santa Luisa 3 (Bravo Carlos, Lupardo Luis, Suárez Osvaldo) – 6 (Beltrán Pablo -3-, Retamoso Luis, Soria Darío, Zamudio Juan) Villa Aurora

La Candela 4 (López Fernández Víctor, Pittaluga Ramiro, Suárez Fernando -2-) – 0 Sociedad de Fomento 10 de Junio 

Defensores de Hinojo 1 (Averasturi Sergio) – 0 Hinojo

Amanecer Argentino 1 (Roldán Pablo) – 1 (Pineda Julio) Loma Negra

Libre: Deportivo Olavarría

 

+50:

Peña de Boca 0 – 1 (Violante Carlos) La Candela 

Los Robles 0 – 3 (Gutiérrez Roberto, Marín Fabricio -2-) Pueblo Nuevo

Gomería El Pana 2 (Arrieta Francisco, Bonavena Darío) – 0 Los Tigres

Agrupación Malvinas 2 (Muñoz Hugo, Suárez Jorge) – 1 (García Diego) Sociedad de Fomento Amparo Castro 

Carboneros 3 (Andreu Alfredo -2-, Venzi Eduardo) – 3 (Dentaro Mauricio, Messineo Fernando -2-) Metalúrgica Cabrera 

Libre: Truck Vial 

 

+56:

Mariano Moreno 4 (González Sandro -2-, Ponce Pablo, Pronino Marcelo) – 0 La Tradición

La Candela 1 (Yaben Fabio) – 0 Espigas

Hinojo 2 (Bianchi Oscar -2-) – 0 Truck Vial

Carboneros 3 (Barrionuevo Gustavo, Pedroso Carlos, Gherardi Sergio) – 0 Defensores de Hinojo 

Pueblo Nuevo 3 (Gómez Oscar, Mimbielli Marcelo -2-) – 0 Agrupación Malvinas

El Fortín 3 (Goyeneche Pedro -2-, Laguardia Carlos) – 0 Viajantes

Independiente 4 (Dumerauf Gustavo, Moyano Julio, Negretti José -2-) – 0 Veteranos Continentales  

 

