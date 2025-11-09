Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior jugó nuevas fechas del segundo torneo del año para las tres categorías.

La programación incluyó la 7° fecha para una de las Zonas de +42 y la 6° para el resto de los cotejos que se llevaron a cabo en diferentes escenarios.

El susto de la jornada fue un choque de cabezas que obligó la suspensión de un duelo y la intervención del sistema de salud. Afortunadamente, los involucrados, tras algunas horas en observación, fueron dados de alta.

Los resultados:

+42:

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 0 – 2 (Bargas Héctor, Sobarzo Hernán) Villa Magdalena

Deportivo Fran 0 – 0 San Martín (suspendido)

Mariano Moreno 1 (Alonzo Sebastián) – 1 (Balderrama Andrés) Molino Viejo

El Provincial 0 – 1 (Cavalleri Cristian) Ferro Sénior

Santa Luisa 3 (Bravo Carlos, Lupardo Luis, Suárez Osvaldo) – 6 (Beltrán Pablo -3-, Retamoso Luis, Soria Darío, Zamudio Juan) Villa Aurora

La Candela 4 (López Fernández Víctor, Pittaluga Ramiro, Suárez Fernando -2-) – 0 Sociedad de Fomento 10 de Junio

Defensores de Hinojo 1 (Averasturi Sergio) – 0 Hinojo

Amanecer Argentino 1 (Roldán Pablo) – 1 (Pineda Julio) Loma Negra

Libre: Deportivo Olavarría

+50:

Peña de Boca 0 – 1 (Violante Carlos) La Candela

Los Robles 0 – 3 (Gutiérrez Roberto, Marín Fabricio -2-) Pueblo Nuevo

Gomería El Pana 2 (Arrieta Francisco, Bonavena Darío) – 0 Los Tigres

Agrupación Malvinas 2 (Muñoz Hugo, Suárez Jorge) – 1 (García Diego) Sociedad de Fomento Amparo Castro

Carboneros 3 (Andreu Alfredo -2-, Venzi Eduardo) – 3 (Dentaro Mauricio, Messineo Fernando -2-) Metalúrgica Cabrera

Libre: Truck Vial

+56:

Mariano Moreno 4 (González Sandro -2-, Ponce Pablo, Pronino Marcelo) – 0 La Tradición

La Candela 1 (Yaben Fabio) – 0 Espigas

Hinojo 2 (Bianchi Oscar -2-) – 0 Truck Vial

Carboneros 3 (Barrionuevo Gustavo, Pedroso Carlos, Gherardi Sergio) – 0 Defensores de Hinojo

Pueblo Nuevo 3 (Gómez Oscar, Mimbielli Marcelo -2-) – 0 Agrupación Malvinas

El Fortín 3 (Goyeneche Pedro -2-, Laguardia Carlos) – 0 Viajantes

Independiente 4 (Dumerauf Gustavo, Moyano Julio, Negretti José -2-) – 0 Veteranos Continentales