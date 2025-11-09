Triunfazo de La Unión en Córdoba para cerrar la gira

Dos triunfos sobre tres presentaciones logró La Unión en Córdoba en lo que fue una nueva gira en la máxima categoría del básquet nacional.

La “U” derrotó 83 a 71 a Instituto en el Ángel Sandrín y cerró una gira con saldo positivo en la mañana del pasado sábado. Los dirigidos por Guillermo Narvarte fueron aguerridos durante todo el cotejo y en ofensiva logró mayor fluidez que su rival para quedarse con un valioso triunfo.

Mariano Marina, en el elenco de Formosa, sumó 10:43 minutos con 5 puntos y 1 recupero.