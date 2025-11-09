Triunfazo de La Unión en Córdoba para cerrar la gira | Infoeme
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 18:14hs
24°
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 18:14hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 - 9 de Noviembre de 2025 | 14:38

Triunfazo de La Unión en Córdoba para cerrar la gira

En el mediodía del pasado sábado, La Unión cerró su gira por Córdoba con un valioso triunfo ante Instituto en la continuidad de la Liga Nacional.

Foto: Liga Nacional

Dos triunfos sobre tres presentaciones logró La Unión en Córdoba en lo que fue una nueva gira en la máxima categoría del básquet nacional.

 

La “U” derrotó 83 a 71 a Instituto en el Ángel Sandrín y cerró una gira con saldo positivo en la mañana del pasado sábado. Los dirigidos por Guillermo Narvarte fueron aguerridos durante todo el cotejo y en ofensiva logró mayor fluidez que su rival para quedarse con un valioso triunfo.

 

Mariano Marina, en el elenco de Formosa, sumó 10:43 minutos con 5 puntos y 1 recupero.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME