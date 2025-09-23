Prorrogan la emergencia agropecuaria en Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué

El Gobierno de la provincia de Buenos Airesen circunscripciones rurales de los partidos de, tras evaluar que las explotaciones continúan seriamente afectadas por el exceso hídrico.

Según el Decreto 2452/25 publicado este martes en el Boletín Oficial, la medida comprende:

Bolívar : circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII.

: circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII. 9 de Julio : circunscripciones II a XV (excepto la I).

: circunscripciones II a XV (excepto la I). Carlos Casares : circunscripciones II a XI.

: circunscripciones II a XI. Tapalqué: circunscripción VIII.

Números

Estos partidos están entre los más afectados por el exceso hídrico que persiste desde principios de año, según señalan los informes de las agrupaciones rurales. Así, de acuerdo con el último reporte de Carbap, 9 de Julio tenia hasta el 11 de septiembre unas 162.000 hectáreas bajo el agua, de las más de 400.000 que posee el partido.

Mientras que Bolívar tiene 140.000 hectáreas bajo el agua (siempre se suma la superficie inundada con la anegada) de sus 500.000 Ha totales. Y Carlos Casares muestra 114.000 hectáreas con exceso hídrico, de 244.000 Ha en total, por lo que se encuentra bajo el agua el 46% de la superficie del distrito.

Beneficios

Los productores alcanzados por la emergencia deberán presentar declaraciones juradas ante el Ministerio de Desarrollo Agrario dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto. A partir de allí podrán acceder a los beneficios previstos por la Ley 10.390, que incluyen:

Exenciones o prórrogas en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural, según el grado de afectación de cada explotación.

Acceso a créditos blandos a través del Banco Provincia, destinados a recomponer capital de trabajo y retomar la actividad.

Suspensión de ejecuciones fiscales mientras dure la emergencia.

El decreto, finalmente, establece que se dará intervención a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), a fin de que adopte las medidas conducentes para el otorgamiento de los beneficios tributarios, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), a fin de que adopte las medidas necesarias para la efectivización de los beneficios crediticios mencionados.

Dos niveles

La emergencia y el desastre agropecuario distinguen dos niveles de afectación: en los casos de desastre, cuando las pérdidas productivas superan el 80%, se otorga la exención total del Impuesto Inmobiliario Rural; mientras que en situaciones de emergencia (entre 50% y 80% de daños), se establecen prórrogas y reducciones.

La decisión se adoptó luego de los informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y de la recomendación de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario, que en su última reunión señaló la persistencia de anegamientos y la imposibilidad de retomar la producción con normalidad en esas zonas. (DIB)