Corte de tránsito en la zona del Hospital Municipal

El Municipio de Olavarría informó que desde la mañana de este martes 23 de septiembre se produce un corte de tránsito en inmediaciones del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” sector de Rufino Fal entre Vicente López y Rivadavia, con motivo de la realización de tareas de provisión de oxígeno para el nosocomio local.

Dichas maniobras se iniciaron a las 8 horas de este martes y se extenderán hasta a las 16 horas aproximadamente para proceder al retiro del tanque criogénico de la empresa Praxiar y colocar el nuevo tanque de oxígeno provisto por la empresa Air Liquid, que permitirá ampliar la capacidad de suministro del Hospital Municipal para futuras ampliaciones de los consumos.

Desde el nosocomio local señalaron que se trata de maniobras que requieren de la intervención equipamiento pesado que comprenden camiones y tanques de oxígeno, por lo que de manera preventivamente se cerró el tránsito en el sector mencionado para permitir que estas tareas se desarrollen con seguridad.

Los equipos en los que se está trabajando se encuentran ubicados concretamente en el sector de Salud Mental y Oncología.

Por último, es importante aclarar que el suministro al hospital no se interrumpe en ningún momento porque se instaló un sistema de backup que está proveyendo oxígeno durante todo el espacio de maniobras, por lo que no afectará ninguno de los servicios de internaciones ni cirugías.