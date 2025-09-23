Presentan en el HCD un “Plan Integral de Semaforización” | Infoeme
Martes 23 de Septiembre 2025
Martes 23 de Septiembre 2025
Olavarría
 Política
 23 de Septiembre de 2025

Presentan en el HCD un “Plan Integral de Semaforización”

El bloque Por Más Libertad busca hacer obligatoria la instalación de semáforos en los cruces de avenidas y mejorar el flujo del tránsito, además de la seguridad vial y la accesibilidad para peatones.

El bloque Por Más Libertad presentó un proyecto para establecer un "Plan Integral de Semaforización" en el casco urbano de Olavarría. La propuesta busca hacer obligatoria la instalación de semáforos en los cruces de avenidas y mejorar el flujo del tránsito, además de la seguridad vial y la accesibilidad para peatones.

El proyecto de ordenanza establece que el Ejecutivo Municipal deberá elaborar e implementar este plan, que contempla varios puntos clave:

-Coordinación semafórica con "onda verde". Se busca un sistema que facilite el tránsito continuo y la fluidez en las avenidas más transitadas, con cartelería que indique la velocidad sugerida para mantener la "onda verde".

-Criterios de prioridad: La instalación de los nuevos semáforos se priorizará en los cruces con mayor historial de siniestros viales, así como en las cercanías de escuelas, hospitales y centros comerciales.

-Accesibilidad: El plan incluye la incorporación progresiva de dispositivos especiales para personas con discapacidad, como sistemas sonoros y botones táctiles.

-Mantenimiento: Se exige un mantenimiento y una actualización periódica del sistema para asegurar su correcto funcionamiento a largo plazo.

-Giro a la izquierda: El proyecto también contempla un análisis de las intersecciones donde sería factible habilitar el giro a la izquierda.

El plan, en caso de ser aprobado, deberá ejecutarse en un plazo máximo de diez años, con una meta mínima de instalar semáforos en cinco nuevas intersecciones por año. Los costos de implementación se financiarían a través de partidas específicas del presupuesto municipal, provenientes de las Tasas por Servicios Urbanos y Seguridad Ciudadana.

