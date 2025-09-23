La Diputada Nacional Julia Strada brindará una charla abierta este jueves

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar de la charla abierta con la Diputada Nacional y la Doctora en Desarrollo Económico Julia Strada, que se desarrollará el próximo jueves en el Centro Cultural Municipal San José.

La propuesta, que se iniciará a partir de las 14 horas en la sala auditorio, se encuentra titulada “impacto del presupuesto nacional y el modelo económico en la economía local” y estará destinada al público en general.

Personas interesadas en participar deberán anotarse al formulario online al que se accede haciendo clic aquí.

La Diputada Nacional Julia Strada es además docente universitaria y directora del Centro de Economía Política Argentina, desde se promueve la capacitación a través de diplomaturas con Universidades Nacionales, pero también la información accesible para toda la comunidad a partir de informes y publicaciones, con los que se busca también fomentar el debate y el conocimiento de la realidad económica y política nacional.

Vale destacar, además, que Strada años atrás integró también el Directorio del Banco Nación.