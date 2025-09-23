La Diputada Nacional Julia Strada brindará una charla abierta este jueves | Infoeme
Martes 23 de Septiembre 2025 - 20:47hs
11°
Martes 23 de Septiembre 2025 - 20:47hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  Política
 - 23 de Septiembre de 2025 | 20:30

La Diputada Nacional Julia Strada brindará una charla abierta este jueves

La Diputada Nacional y Doctora en Desarrollo Económico encabezará una jornada denominada “impacto del presupuesto nacional y el modelo económico en la economía local” en el Centro Cultural.

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar de la charla abierta con la Diputada Nacional y la Doctora en Desarrollo Económico Julia Strada, que se desarrollará el próximo jueves en el Centro Cultural Municipal San José.

La propuesta, que se iniciará a partir de las 14 horas en la sala auditorio, se encuentra titulada “impacto del presupuesto nacional y el modelo económico en la economía local” y estará destinada al público en general.

Personas interesadas en participar deberán anotarse al formulario online al que se accede haciendo clic aquí.

La Diputada Nacional Julia Strada es además docente universitaria y directora del Centro de Economía Política Argentina, desde se promueve la capacitación a través de diplomaturas con Universidades Nacionales, pero también la información accesible para toda la comunidad a partir de informes y publicaciones, con los que se busca también fomentar el debate y el conocimiento de la realidad económica y política nacional.

Vale destacar, además, que Strada años atrás integró también el Directorio del Banco Nación.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME