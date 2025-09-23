Con 15 proyectos aprobados, se realizó la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil 2025

Este martes 23 de septiembre se llevó a cabo la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil (HCDE) 2025, con la participación de concejales y concejalas estudiantiles de distintas escuelas secundarias de todo el partido de Olavarría.

En el inicio de la jornada asumieron las nuevas autoridades: Valentín Castro, concejal de ENAPE, fue designado presidente del HCDE y Aylén Garriga, de Fátima, secretaria. Además, durante un tramo de la sesión, la presidencia fue ejercida por Dylan Ojeda, del Instituto Privado Sierras Bayas.

En esta primera sesión se aprobaron 15 resoluciones y una ordenanza, en el marco de un trabajo que fue acompañado por los concejales y concejalas que integran la Comisión de Educación del HCD, presidida por Telma Cazot e integrada por Miriam Mosescu, María Adela Casamayor, Hosanna Cazola, Carlos Coscia, Francisco González y Hernán Quiroga.

Cabe recordar que, de acuerdo a la Ordenanza 4924/22, los proyectos aprobados en el HCDE deben ingresar como iniciativas formales al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento durante el siguiente período deliberativo.

Este año, el HCDE cuenta con la participación de 47 estudiantes de diferentes establecimientos educativos, quienes fueron elegidos democráticamente por sus compañeros y compañeras en elecciones realizadas durante el mes de mayo.

Durante la primera sesión se abordaron temáticas diversas, con reiteradas iniciativas vinculadas a la inclusión de personas con discapacidad, la promoción de encuentros deportivos y la implementación de talleres de capacitación para jóvenes, entre otras.

Proyectos aprobados:

Expte. 017/25 – Escuela Secundaria N.º 6: obras determinadas en la zona de la institución.

Expte. 028/25 – Escuela Agraria N.º 1: ampliación del programa GIRO a las localidades de Olavarría.

Expte. 003/25 – Centro de Adaptación Laboral María Teresa de Calcuta: creación de senda y juegos adaptados en Loma Negra.

Expte. 014/25 – CENS 454: creación de ciclo de cine en Sierras Bayas.

Expte. 004/25 – Colegio Santa Teresa: construcción de bicisendas.

Expte. 021/25 – Escuela Secundaria N.º 12: colocación de cámaras de seguridad en inmediaciones de la institución.

Expte. 015/25 – CENS 453: instalación de luminarias en los alrededores del establecimiento.

Expte. 011/25 – Escuela Secundaria N.º 8: capacitación en lenguaje de señas y sistema braille.

Expte. 016/25 – CENS 451: obras determinadas en el área de la Secundaria N.º 22.

Expte. 010/25 – Escuela Secundaria N.º 13: pavimento para Villa Aurora.

Expte. 008/25 – Escuela Secundaria N.º 3: colocación de luminarias en calles de Loma Negra.

Expte. 032/25 – CPT N.º 8 de Espigas: creación de residencias estudiantiles en la ciudad de La Plata.

Expte. 009/25 – Escuela Estrada: extensión de la franja horaria de transporte público.

Expte. 012/25 – Escuela Secundaria N.º 21: mejoras edilicias en la institución.

Expte. 022/25 – Escuela Secundaria N.º 22: creación de encuentros deportivos “Los Eternos 10”.