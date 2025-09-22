Este martes se inicia en Sierra Chica el calendario de Festivales de la Primavera

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Gestión Territorial, invita a participar de diversas propuestas en distintos que surgen del diálogo y articulación de las distintas Mesas de Gestión Territorial.

Las mesas se tratan de espacios de vinculación del que participan activamente programas y servicios municipales, como así también referentes de instituciones intermedias y vecinales.

A continuación se detalla el cronograma completo con todas las propuestas que se desarrollarán en diferentes barrios y localidades, durante los meses de septiembre y octubre:

Festival de la Primavera Sierra Chica

(Mesa de Gestión Territorial Sierra Chica)

Martes 23 de septiembre

14 a 16 hs

Parque La Hormiga

Música en vivo, pic nic, actividades recreativas y juegos.

Bicicleteada “Primavera en Movimiento” en Barrio AOMA

(Mesa de Gestión Territorial Barrio AOMA)

Martes 30 de septiembre

13: 30 horas

Actividades:

– 13: 30 hs. Bicicleteada. Salida desde el frente del Jardín, recorrida alrededor de la plaza.

-14 hs. Inicio de actividades en la plaza. Taller de RCP para niños (a confirmar), Juegos del CPA, actividad física con profes de Escuela y Jardín, merienda junto a la familia.

Esta jornada es organizada por las instituciones y servicios municipales del Barrio AOMA.

Festival de la Primavera en el Barriletódromo

Mesa de Gestión Territorial Circunvalación

Fecha: Viernes 2 de octubre

Hora: 14 a 16 hs.

Lugar: Barriletódromo (Del Valle y Córdoba)

Esta jornada es organizada en el marco del programa de Mesas de Gestión Territorial.

En las reuniones de Mesa de Gestión Territorial Circunvalación durante 2025 se viene proyectando la realización de una jornada para promocionar las actividades que se brindan en estos barrios por parte de distintas instituciones para las vecinas y vecinos. Se trata de una jornada cultural- recreativa, para las niñeces y juventudes; pero también para las familias que quieran participar.

La temática general son los CUIDADOS en términos amplios (ambiente, vínculos, cuerpos, salud comunitaria, salud mental, etc).

Se trata de una jornada abierta a la comunidad. En la convocatoria se piensa en niñeces y adolescentes de las instituciones educativas y los servicios municipales y en las familias del barrio.

La Mesa de Gestión Territorial Circunvalación incluye a las instituciones y servicios municipales de los barrios Villa Mailín; Villa Magdalena; Villa Aurora; Villa Mailén; Provincias Unidas.

Las Mesas de Gestión Territorial conforman un programa municipal que funciona como espacio de encuentro y trabajo participativo en los territorios con el fin de optimizar la planificación e implementación de las políticas públicas, fortalecer la integración comunitaria y el vínculo institucional con la comunidad.

Jornada “Primavera en comunidad” en barrio Amparo Castro

(Mesa de Gestión Territorial 6)

Viernes 3 de octubre

14 a 16 horas

Amparo Castro y Bolívar

Esta jornada es organizada en el marco del programa de Mesas de Gestión Territorial. El objetivo es promocionar las actividades que se brindan en estos barrios por parte de distintas instituciones para las vecinas y vecinos, principalmente jóvenes y adolescentes. Se pretende hacer un muestreo de las propuestas deportivas, culturales, recreativas y de formación de este sector de la ciudad.

Se trata de una jornada abierta a la comunidad. La convocatoria incluye a niñeces y adolescentes de las instituciones educativas y los servicios municipales y a las familias del barrio.

La Mesa de Gestión Territorial 6 incluye a las instituciones y servicios municipales de los barrios Luján, Barrio Obrero, Villa Floresta, Amparo Castro, Tiro Federal, Amesya.

Festival por la Salud Mental y 10º Aniversario del Servicio Municipal Territorial Nº 2

(Mesa de Gestión Territorial 2)

Jueves 9 de octubre

14 a 16 horas

Servicio Municipal Territorial 2 (Alberdi y Coronel Suárez)

Esta jornada es organizada en el marco del programa de Mesas de Gestión Territorial. Se trata de una jornada doble, con un Festival por la Salud Mental y el Acto por el 10º Aniversario del Servicio Municipal Territorial 2.

El “Festival por la Salud Mental” se organizó por primera vez en 2024 por parte de la Mesa de Gestión Territorial 2. El objetivo de esta actividad es visibilizar la importancia de la salud mental comunitaria para la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Esta jornada se implementa en el marco del Día Mundial por la Salud Mental que se celebra cada 10 de octubre. La jornada está orientada a estudiantes de los establecimientos educativas del territorio como así también a la población en general. Se desarrollarán distintas propuestas de las instituciones, las cuales se integrarán en un circuito de postas. Las actividades tienen como objetivo la prevención y promoción de la salud mental desde lo recreativo.

A la vez, en el mismo evento se celebrará el 10º Aniversario del Servicio Municipal Territorial 2, inaugurado en agosto del 2015.

La Mesa de Gestión Territorial 2 incluye a las instituciones y servicios municipales de los barrios Pickelado, Dorrego, El Provincial y Alberdi.

Festival por la Salud Mental en el Polo Educativo y Recreativo La Máxima

(Mesa de Gestión Territorial 4)

17 de octubre

14 a 16 horas

Polo Educativo y Recreativo La Máxima

El objetivo de esta actividad es visibilizar la importancia de la salud mental comunitaria para la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Esta jornada se implementa en el marco del Día Mundial por la Salud Mental que se celebra cada 10 de octubre. La propuesta está orientada a estudiantes de los establecimientos educativos del territorio como así también a la población en general. Se desarrollarán distintas propuestas de las instituciones que forman parte de la Mesa Territorial 4, las cuales se integrarán en un circuito de postas de juegos y propuestas participativas. Las actividades tienen como objetivo la prevención y promoción de la salud mental desde lo recreativo. En este caso, también se incorporará la temática de la Educación Ambiental Integral.

La Mesa de Gestión Territorial 4 integra a las instituciones y servicios municipales que se encuentran trabajando en los barrios UOCRA, CECO II, Jardín, San Carlos, Pellegrini, UTA, América,Yrigoyen, Provincias Argentinas, Pro Casa, Acupo I.

Festival por la Salud Mental en el Paseo de la Salud

(Mesa de Gestión Territorial 8)

31 de octubre

14 a 16 horas

Paseo de la Salud (Belgrano y Brown)

El objetivo de esta actividad es visibilizar la importancia de la salud mental comunitaria para la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Esta jornada se implementa en el marco del Día Mundial por la Salud Mental que se celebra cada 10 de octubre. La propuesta está orientada a estudiantes de los establecimientos educativos del territorio como así también a la población en general. Se desarrollarán distintas propuestas de las instituciones que forman parte de la Mesa Territorial 8, las cuales se integrarán en un circuito de postas de juegos y propuestas participativas. Las actividades tienen como objetivo la prevención y promoción de la salud mental desde lo recreativo.

La Mesa de Gestión Territorial 8 integra a las instituciones y servicios municipales de los barrios San Vicente Norte, Centro, Pueblo Nuevo, Roca Merlo y Mariano Moreno.