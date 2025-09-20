Provincia Compras se suma a la Banks Week 2025 con hasta 18 cuotas sin interés

El portal de ventas online de Banco Provincia participa en una nueva edición de la Banks Week, una acción especial conjunta de los sitios de e-commerce de los principales bancos de la Argentina. En ese sentido, Provincia Compras, el portal de ventas de la banca pública bonaerense contará con hasta 18 cuotas sin interés. La acción comienza el lunes 22 de septiembre y las 18 cuotas se extenderá hasta el miércoles 24 inclusive.

Provincia Compras, el portal de ventas online de Banco Provincia participa del 22 al 28 de septiembre de la Banks Week. Se trata de una acción especial conjunta de los sitios de e-commerce de los principales bancos de la Argentina.

Durante los primeros días, del 22 al 24 de septiembre, se podrá comprar en hasta 18 cuotas sin interés en una amplia variedad de productos. Luego, del 25 al 28 de septiembre, continuará la promoción con 12 cuotas sin interés.

Además de las facilidades de financiación, habrá descuentos especiales y envíos gratis en productos seleccionados. La tienda virtual Provincia Compras incluye categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, deportes, hogar y mucho más.

Para acceder a estos beneficios, los usuarios deberán realizar sus compras a través de www.provinciacompras.com.ar utilizando tarjetas de crédito del Banco Provincia.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la plataforma se consolidó como una de las más elegidas del país en el rubro e-commerce, con más de 2,5 millones de ventas y 600 mil personas usuarias registradas. Las categorías más populares son Tecnología y Electro.

CÓMO COMPRAR EN PROVINCIA COMPRAS

Para comprar en la plataforma es necesario ser cliente/a de Banco Provincia y generar una cuenta de usuario/a, con una contraseña personal y secreta. Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las cuotas es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

Quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla a través del mismo portal y completar un formulario de presolicitud, tras lo cual un/a ejecutivo/a de cuenta se comunicará para finalizar el proceso de otorgamiento.