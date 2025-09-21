La Provincia de Buenos Aires lanza la capacitación “Micaela Medios: Comunicación, cultura y violencias”

El Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires anunció el inicio de la formación “Micaela Medios: Comunicación, cultura y violencias”, destinada a trabajadoras y trabajadores de ese organismo y a integrantes de áreas de prensa y medios de comunicación.

La propuesta, informaron fuentes oficiales, se enmarca en la Ley Micaela Bonaerense N° 15.134, que establece la capacitación obligatoria en género y violencias por razones de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

El objetivo es promover una práctica comunicacional con perspectiva de derechos humanos, género y diversidad.

La formación comenzará el 6 de octubre de 2025 y se desarrollará de manera virtual entre el 13 de octubre y el 3 de noviembre, con cierre y entrega del trabajo final el 15 de noviembre. El cursado combinará encuentros sincrónicos y contenidos asincrónicos en la plataforma del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Para aprobar, los participantes deberán asistir a los encuentros de apertura y cierre, completar las actividades de cada módulo y presentar un trabajo final integrador. (NA)