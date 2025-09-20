El “Chaira” sumó una cara nueva: confirmó a Claudio Cevasco

En las últimas horas se confirmó el arribo de la primera cara nueva para Racing Atletic Club para el venidero Torneo Regional Amateur que dará comienzo en el mes de octubre.

Claudio Cevasco, proveniente de Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi y que se desempeña como mediocampista arregló condiciones con la dirigencia “Chaira” y se sumará a los entrenamientos del equipo que dirige Roberto Tucker.

Cevasco, entrerriano de 37 años registra un paso en la máxima categoría del fútbol argentino en 2010 y luego jugó en varias categorías del ascenso nacional, destacándose su trayectoria en el Torneo Federa A donde jugó la última temporada defendiendo la camiseta del “Papero” de Nicanor Otamendi.