Federico Chingotto fue reconocido por la Provincia

El deportista olavarriense, tercero en el ranking de Premier Pádel fue declarado como "Personalidad Destacada del Deporte" por la Legislatura Bonaerense.

La Legislatura bonaerense convirtió en Ley el proyecto presentado por el senador provincial Dr. Eduardo “Bali” Bucca para declarar al jugador profesional de pádel, Federico Chingotto, como Personalidad Destacada del Deporte, en reconocimiento a su brillante trayectoria y su ejemplo de esfuerzo, dedicación y humildad.

El proyecto tuvo la aprobación en la Cámara de Senadores y finalmente fue sancionado por la Cámara de Diputados, consolidando un homenaje histórico para el pádel argentino y para Olavarría, ciudad natal de Chingotto.

“Con esta Ley no solo reconocemos a Fede, sino también el crecimiento que está teniendo el pádel en toda la provincia. Es un deporte que hoy vemos multiplicarse en canchas, clubes y escuelas, y que tiene el enorme desafío de llegar a ser olímpico en los próximos años. Acompañar a nuestros deportistas es también fortalecer ese camino”, expresó Bucca tras la aprobación.

Durante el debate en comisiones, el propio Chingotto había participado por videollamada desde España y compartió su emoción: “Mi sueño era estar en la élite del pádel mundial. Vengo de una familia humilde y nos costó muchísimo llegar. Cada entrenamiento y cada partido son una forma de devolver ese esfuerzo y sacrificio. Este reconocimiento es un orgullo enorme para mí y para mi ciudad”.

A sus 28 años, Federico Chingotto se consolidó como una de las grandes figuras del pádel internacional, alcanzando la pareja número 2 del mundo en el ranking Premier Pádel.

“Federico Chingotto no es sólo un gran profesional, es una excelente persona, reconocida por todos por sus valores humanos. Nos llena de orgullo que un bonaerense de Olavarría esté hoy en la élite del pádel mundial y represente de la mejor manera a nuestra provincia. Con esta Ley, la Provincia de Buenos Aires reconoce ese recorrido y lo celebra”, concluyó el senador y médico Bucca.