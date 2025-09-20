Cuenta DNI ofrece su segunda jornada de descuento en el mes de septiembre en carnicerías

El descuento deenes uno de los más esperados por los más de 10 millones de usuarios que tiene la billetera virtual. Y en septiembre el beneficio fue confirmado por duplicado, ya que

Así, el descuento seguirá siendo de 35% en comercios del rubro Carnicerías, granjas y pescaderías adheridos con un tope de $ 6.000 por sábado, que se alcanzan con $ 17.000 en consumos.

Y como si esto fuera poco, este sábado están vigentes tres beneficios del 40%: el de Ferias y Mercados Bonaerenses (todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona); el de Garrafas (todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $ 12.000 por mes, que equivale a $ 30.000 en consumos); y el de Universidades (todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $ 6.000 por semana por persona).

Todas las promociones