Cuenta DNI ofrece su segunda jornada de descuento en el mes de septiembre en carnicerías

Así, el descuento seguirá siendo de 35% en comercios del rubro Carnicerías, granjas y pescaderías adheridos con un tope de $ 6.000 por sábado, que se alcanzan con $ 17.000 en consumos.
Y como si esto fuera poco, este sábado están vigentes tres beneficios del 40%: el de Ferias y Mercados Bonaerenses (todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona); el de Garrafas (todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $ 12.000 por mes, que equivale a $ 30.000 en consumos); y el de Universidades (todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $ 6.000 por semana por persona).
Todas las promociones
- Comercios de cercanía:20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que equivalen a $ 20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses:40% de descuento todos los dí Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).
- Universidades:40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000 en cconsumos).
- Garrafas:40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $ 12.000 por mes (representa un consumo de $ 30.000).
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.