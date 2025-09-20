Cuenta DNI ofrece su segunda jornada de descuento en el mes de septiembre en carnicerías | Infoeme
Sabado 20 de Septiembre 2025 - 14:00hs
Sabado 20 de Septiembre 2025 - 14:00hs
Olavarría
Infoeme
 |  comunidad
 - 20 de Septiembre de 2025 | 12:37

Cuenta DNI ofrece su segunda jornada de descuento en el mes de septiembre en carnicerías

La billetera digital del Banco Provincia ofrece un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías con tope de devolución de $ 6.000 por sábado.

El descuento de Cuenta DNI en carnicerías y pescaderías es uno de los más esperados por los más de 10 millones de usuarios que tiene la billetera virtual del Banco Provincia. Y en septiembre el beneficio fue confirmado por duplicado, ya que este sábado es el segundo del mes en que está vigente.

Así, el descuento seguirá siendo de 35% en comercios del rubro Carnicerías, granjas y pescaderías adheridos con un tope de $ 6.000 por sábado, que se alcanzan con $ 17.000 en consumos.

Y como si esto fuera poco, este sábado están vigentes tres beneficios del 40%: el de Ferias y Mercados Bonaerenses (todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona); el de Garrafas (todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $ 12.000 por mes, que equivale a $ 30.000 en consumos); y el de Universidades (todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $ 6.000 por semana por persona).

 

Todas las promociones
 
  • Comercios de cercanía:20% de descuento todos los viernes. Tope de $ 4.000 por viernes, que equivalen a $ 20.000 en consumos.
  • Ferias y mercados bonaerenses:40% de descuento todos los dí Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $ 15.000).
  • Universidades:40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000 en cconsumos).
  • Garrafas:40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $ 12.000 por mes (representa un consumo de $ 30.000).
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

