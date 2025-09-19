Cómo será el operativo preventivo por los festejos del Día de la Primavera

El Municipio informó que durante la tarde del próximo domingo 21 de septiembre se desplegarán distintos dispositivos preventivos para garantizar el normal y seguro desarrollo de las actividades y festejos enmarcadas en el Día de la Primavera, varios de los cuales consistirán en cortes en la circulación vehicular.

Los trabajos serán coordinados desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana y comenzarán desde las 13 horas, sobre avenida Del Valle al 5200, para acompañar el recorrido que llevarán a cabo estudiantes de la Escuela Técnica N° 2 (Ex Industrial), Escuela Técnica N° 1 y Escuela Agraria.

La movilización será por avenida Del Valle hasta Vicente López, luego hasta Belgrano, para concluir en el cruce con Almirante Brown, en el Parque Mitre, donde se dará la concentración de todas las “promos”.

Posteriormente, desde las 14:30, estudiantes de los distintos establecimientos educativos locales iniciarán el camino hasta el Parque Helios Eseverri, que lo harán desde San Martín y Lavalle, hasta Grimaldi y por Grimandi hasta Vicente López.

Vale destacar, a la par, que desde las 13:30 horas se interrumpirá el tránsito en Brown y Belgrano para impedir la circulación en la zona de concentración de los estudiantes.