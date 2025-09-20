El Municipio de Olavarría informa que debido a las condiciones climáticas y al pronóstico de más precipitaciones se reprogramó la inauguración de la muestra “Mes del Grabado en Olavarría”, que iba a realizarse este sábado desde las 19:30 horas.

Desde la Subsecretaría de Cultura se detalló que la propuesta se realizará este domingo, al mismo horario, en el Museo Dámaso Arce.

La exposición se enmarca en la conmemoración del Museo Nacional de Grabado fundado en la ciudad de Bs. As en el año 1960, por iniciativa de Oscar Pécora, Irene Perrando y un grupo de entusiastas de dicha especialidad.

Reúne las obras de 7 artistas: Bernardo Andino, Eduardo Ayala, Cecilia Bax, Fernando García, Natalia Krivochen, Belén Küber y Lorena Rivas.

Para complementar la exhibición se presentan también obras patrimoniales de la institución, reuniendo así 30 obras en la sala 2 del Museo.

La muestra podrá ser recorrida en los siguientes horarios de apertura al público: Martes a jueves de 8:00 a 12:00 Hs y de 13:00 a 17:00 Hs; Viernes de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 Hs, y sábados, domingos y feriados de 15:00 a 18:00 Hs.

El Museo Dámaso Arce está ubicado en San Martín 2862. Para informes y más detalles sobre las actividades en el marco de esta exhibición, los interesados pueden escribir al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar.