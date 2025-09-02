Impulsan “Memoria Verde”: una novedosa propuesta para personas mayores que combina bienestar y naturaleza

Desde el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima” se invita a todas las personas mayores de 60 años a participar del Programa “Memoria Verde”, que consiste en actividades lúdicas, artísticas, recreativas y de lectura, integradas con la riqueza natural, la fauna y la flora autóctona del Bioparque.

La inscripción se encuentra abierta hasta el próximo domingo 14 de septiembre y los encuentros se iniciarán el día sábado 20 de septiembre, y tendrán una frecuencia quincenal, en el horario de 15 a 17 horas, en la Casona “Dr. Carlos Romero”.

El Programa “Memoria Verde” tendrá entre sus actividades a desarrollar: la creación de herbarios, fonotecas y relatos históricos, en pos de la preservación del patrimonio natural y cultural de nuestro entorno.

Este proyecto busca ofrecer un espacio único para el bienestar cognitivo y social de las personas mayores, aprovechando el entorno natural del Bioparque “La Máxima” y en este sentido las distintas acciones están profundamente arraigadas en la educación ambiental integral y la sostenibilidad, buscando una conexión significativa con el patrimonio natural.

El objetivo general del mismo, apunta a estimular y fortalecer los procesos cognitivos de las personas mayores, con énfasis en la memoria, la atención y el lenguaje, a través de actividades lúdicas, artísticas, recreativas y de lectura, todas ellas integradas con la riqueza natural, la fauna y la flora autóctona del Bioparque La Máxima.

Aquellas personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario. También podrán acercarse hasta La Casona del Bioparque, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.