Este martes Coopelectric realizará dos cortes de luz en Pueblo Nuevo

Coopelectric informó que este martes por la tarde realizará un corte de luz programado en dos sectores del Barrio Pueblo Nuevo que afectarán el suministro de cientos de olavarrienses.

Según detallaron, por trabajos de mantenimiento, el corte se realiza de 14 a 14:45 en el primer sector comprendido entre Ayacucho, San Martín, Chacabuco y Coronel Suárez.

En tanto, el segundo sector afectado entre las 14:45 y las 15:30 será el comprendido entre las calles Independencia, hornos, Riobamba y Pelegrino.