Este martes Coopelectric realizará dos cortes de luz en Pueblo Nuevo | Infoeme
Martes 02 de Septiembre 2025 - 12:35hs
12°
Martes 02 de Septiembre 2025 - 12:35hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  comunidad
 |  cortes programados
 - 2 de Septiembre de 2025 | 11:20

Este martes Coopelectric realizará dos cortes de luz en Pueblo Nuevo

Será entre las 14 y las 15:30 en dos sectores del barrio Pueblo Nuevo por mantenimiento del tendido eléctrico.

Coopelectric informó que este martes por la tarde realizará un corte de luz programado en dos sectores del Barrio Pueblo Nuevo que afectarán el suministro de cientos de olavarrienses. 

Según detallaron, por trabajos de mantenimiento, el corte se realiza de 14 a 14:45 en el primer sector comprendido entre Ayacucho, San Martín, Chacabuco y Coronel Suárez

En tanto, el segundo sector afectado entre las 14:45 y las 15:30 será el comprendido entre las calles Independencia, hornos, Riobamba y Pelegrino

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME