 21 de Diciembre de 2025 | 12:58

Pirotecnia cero: habrá multas, decomiso y clausuras a quienes vendan o usen fuegos artificiales

De cara a la llegada de las fiestas de fin de año el Municipio recordó la vigencia de la Ordenanza Municipal que prohíbe el uso, tenencia, depósito o comercialización de pirotecnia.  

Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, el Municipio -amparado por la Ordenanza Municipal 4055/16- recordó la prohibición del uso, tenencia, depósito y comercialización de pirotecnia sonora en todo el Partido.

En este marco, el Municipio indicó que se reforzarán los controles para hacer cumplir dicha Ordenanzaen Olavarría no se puede guardar, comprar, vender ni encender pirotecnia sonora; con el fin de proteger la salud humana y animal. Se establecen multasdecomiso clausuras en caso de incumplimiento, según lo dispuesto en los artículos 11 y 12 (OM 4055/16).

En este sentido, recordaron que se encuentra vigente para denuncias la línea VER (Vecinos en Red), aquellas personas interesadas en sumarse a esta línea de contacto lo pueden hacer enviando únicamente un mensaje a través de WhatsApp al número 2284 544817.

Cabe destacar que las personas con condición de espectro autista, problemáticas del neurodesarrollo y otras condiciones médicas, presentan hipersensibilidad auditiva. Esto significa que poseen una extrema sensibilidad o reacción exagerada frente a los estímulos auditivos del entorno. Por ello pueden sentirse abrumadas o angustiadas ante estímulos sonoros que otros pueden ignorar o tolerar fácilmente. Esta reacción puede generar ansiedad, angustia, conductas agresivas hacia uno/a mismo/a hacia los demás y aislamiento social.

Lo mismo ocurre con los animales: al oír ruidos tan violentos, se esconden, tiemblan, babean, no comen, entran en terrible pánico, pueden salir corriendo sin rumbo y sin que nada los detenga, pueden llevarse por delante vidrios, puertas y perderse en la vía pública.

El Municipio de Olavarría junto a distintas organizaciones e instituciones hacen un llamado a toda la comunidad a reflexionar y no comprar pirotecnia de ningún tipo para garantizar que todos puedan pasar las fiestas en paz.

