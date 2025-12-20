Transporte Público: Cuáles serán los horarios del 24 y 31 de diciembre

El Municipio de Olavarría, a partir del diálogo con las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros, acordó que durante las jornadas de los días miércoles 24 y miércoles 31 del corriente mes se adelanten los horarios de los últimos servicios, con el objetivo de que trabajadores y trabajadoras puedan retornar antes a sus domicilios y poder pasar las fiestas de fin de año junto a sus seres queridos.

Con respecto al transporte urbano, se detalló que durante la jornada trabajarán de acuerdo a la frecuencia horaria detallada previamente, correspondiente al horario de verano. Lo que se modificará será la hora de la finalización del servicio, que estará sujeta al cierre de los comercios.

De acuerdo con lo que se explicó, las unidades girarán hasta una hora después de la finalización del horario comercial, para permitir que los trabajadores mercantiles y clientes puedan contar con el servicio.

En cuanto al transporte interurbano los últimos servicios del 24 y 31 serán los siguientes:

Línea 509

19 horas desde Olavarría a Loma Negra

19:50 horas desde Villa Mi Serranía

20 horas desde Loma Negra a Olavarría

Línea 510

19 horas desde Olavarría a Sierras Bayas

20 horas desde Sierras Bayas a Olavarría

Línea 514

19 horas desde Olavarría a Hinojo

20 horas de Hinojo a Olavarría