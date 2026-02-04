La vuelta al cole en números rojos: la canasta escolar subió 15% en comparación a 2025

Una reciente encuesta de Focus Market arrojó que la canasta escolar trepó un 15% en comparación a 2025, por lo que las compras para la vuelta al cole de los chicos podrán costarle hasta $1.100.000 a las familias.

El estudio realizado por la consultora privada para Naranja X señaló que equipar a un alumno de primaria puede costar hasta $243.000, mientras que para el nivel secundario el gasto puede superar $1.100.000 cuando se incorpora un kit tecnológico.

Según detallaron desde la consultora, para los estudiantes de primaria, los incrementos más fuertes de la canasta escolar se dieron en los útiles: un set básico alcanza los $42.637, con una suba interanual del 24%, mientras que los guardapolvos treparon un 13%.

En ese marco, al sumar mochila y cartuchera, el gasto se amplía de manera significativa, ya que las mochilas con tiras cuestan alrededor de $21.000, mientras que si se opta por una con rueditas el promedio alcanza los $134.000.

En tanto, las cartucheras simples rondan alrededor de $20.000, mientras que una con dos pisos y personajes cuesta aproximadamente $28.300. De esta manera, equipar a un alumno de primaria oscila entre $120.485 y $242.710, con subas interanuales que van del 4% al 14%, según el tipo de productos elegidos.

En el nivel secundario, la canasta escolar básica compuesta por mochila, cartuchera tipo canopla y útiles alcanza los $95.592, lo que representa un incremento del 15% interanual, sufriendo el mayor salto al incorporar tecnología.

En efecto, un kit tecnológico que incluye notebook de 15 pulgadas, impresora láser, auriculares con micrófono y servicio de internet de 300 MB eleva el gasto total a $1.115.597, con una suba del 7% frente al año anterior.

Si además se suma un teléfono celular, el desembolso de la canasta escolar aumenta otros $419.999 por el equipo, con un incremento del 2%, y $25.697 por el servicio de telefonía móvil de 4 GB, que sube 32% interanual.

“El impacto de los precios también modificó la forma de comprar, el sondeo muestra que crecen las compras escalonadas, la comparación de precios y la búsqueda de promociones, cuotas y medios de pago digitales”, detallaron desde la consultora.

No obstante, febrero sigue siendo el mes más elegido para realizar las compras de la canasta escolar, con el 36% de las respuestas, aunque pierde peso frente a 2025. En paralelo, creció la proporción de quienes compran una semana antes del inicio de clases que paso del 20% al 25%.

Desde Naranja X señalaron que, el consumo vinculado al regreso a clases refleja una mayor cautela y ajuste fino del gasto. “Se registran más compras escalonadas y menos gasto concentrado en una sola visita”, explicaron.

Con respecto a los medios de pago, la tarjeta de crédito sigue liderando con el 34%, aunque retrocede frente al año pasado. Las billeteras digitales se mantienen en torno al 28%, mientras que la tarjeta de débito creció con fuerza, del 13% al 20%, desplazando al efectivo.

“El comienzo de clases funciona como un termómetro del consumo masivo”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, y agregó: “Crece el uso del débito y se consolida el de billeteras digitales, en un contexto donde las familias buscan mayor control del gasto”.