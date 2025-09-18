Torre y Di Nenno, hasta Cuartos de Final en un torneo FIP

El olavarriense Agustín Torre se unió a Martín Di Nenno para disputar el certamen de menor ranking, pero fue con derrota en Cuartos de Final en Sevilla.

La competencia Platino se lleva a cabo en el Icónico Club de Sevilla y Martín Di Nenno había elegido al olavarriense como su compañero debido a la imposibilidad de Leo Augsburger, que en Marbella participa de una exhibición de la Reserve Cup.

El estreno de la pareja argentina había sido un auspicioso triunfo por 6-3 5-7 6-4 a “Pincho” Fernandez y Pablo García Rodrigo en su estreno dentro del escenario español, pero este jueves fue derrota en la instancia de Cuartos de Final.

Torre y Di Nenno se despidieron ante Alex y Víctor Ruiz también en tres sets, fue 7/6 3/6 y 7/6.