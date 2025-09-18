Torre y Di Nenno, hasta Cuartos de Final en un torneo FIP | Infoeme
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 21:39hs
17°
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 21:39hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 18 de Septiembre de 2025 | 18:47

Torre y Di Nenno, hasta Cuartos de Final en un torneo FIP

Sin actividad en el mejor circuito del mundo, se juega en Sevilla uno de los certámenes de la Federación Internacional de Pádel y fue con la presencia de Agustín Torre que se despidió en Cuartos de Final con un compañero de ocasión.

Foto: Instagram

El olavarriense Agustín Torre se unió a Martín Di Nenno para disputar el certamen de menor ranking, pero fue con derrota en Cuartos de Final en Sevilla.

 

La competencia Platino se lleva a cabo en el Icónico Club de Sevilla y Martín Di Nenno había elegido al olavarriense como su compañero debido a la imposibilidad de Leo Augsburger, que en Marbella participa de una exhibición de la Reserve Cup.

 

El estreno de la pareja argentina había sido un auspicioso triunfo por 6-3 5-7 6-4 a “Pincho” Fernandez y Pablo García Rodrigo en su estreno dentro del escenario español, pero este jueves fue derrota en la instancia de Cuartos de Final.

 

Torre y Di Nenno se despidieron ante Alex y Víctor Ruiz también en tres sets, fue 7/6 3/6 y 7/6.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME