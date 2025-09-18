Buscan a un hombre de 36 años que fue visto por última vez este miércoles

La Sub DDI de Olavarría emitió un comunicado de Averiguación de Paradero luego de que un olavarriense de 36 años, identificado como Renzo Toranza, desapareciera de su casa durante la noche del miércoles y ahora es intensamente buscado.

Según informaron, el hombre se ausentó de su domicilio alrededor de las 21.30 de este miércoles.

Toranza mide 1.65mts de altura, tiene tez blanca, pelo de color negro con mechas claras. Al momento de su desaparición vestía suéter rojo, chaleco gris, pantalón y zapatillas.

Quienes puedan aportar información sobre su ubicación, por favor comunicarse urgente al 911o DDI Olavarria (02284) 431062 - 431065.