Olavarría fue sede de la Asamblea Regional del Programa provincial Decisión Niñez

El Municipio de Olavarría informa que en la mañana del último lunes se llevó a cabo la Asamblea Regional del Programa provincial Decisión Niñez en instalaciones del Centro Recreativo y Deportivo municipal “Diego Armando Maradona”. Estuvo presente el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por integrantes de su equipo de trabajo. Además, se contó la presencia de funcionarios provinciales que arribaron especialmente para la ocasión.

Durante la jornada se llevó a cabo la presentación de proyectos colectivos de intervención comunitaria presentados por chicas y chicos de instituciones educativas de los municipios de Azul, Tapalqué, Olavarría, Laprida, Bolívar, Las Flores y Lamadrid.

Acompañaron la jornada el director provincial de Servicios Locales y Zonales del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia Eduardo Martínez, la directora provincial de Promoción Comunitaria de Derechos Tamara Perini, la coordinadora del Servicio Zonal Cecilia Svampa; y por el Municipio: el intendente Maximiliano Wesner, la subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola, la directora de Niñeces y Adolescencias Lucrecia Caresia y la directora del Servicio Local Milagros Mujica.

En esta instancia regional participaron los proyectos que habían sido seleccionados previamente en las asambleas locales realizadas en el mes de junio en sus respectivas jurisdicciones.

La Asamblea representa el cierre de una primera etapa de trabajo territorial, que incluyó encuentros, talleres y espacios de escucha con el objetivo de fomentar la organización juvenil, el debate y la construcción de ciudadanía activa.

De la votación resultaron seleccionados 10 proyectos, entre ellos la iniciativa “Agua para todos y todas” del CEC 804 de la localidad de Hinojo. Cada propuesta recibirá un premio económico destinado a su implementación comunitaria, con el acompañamiento del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

La subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola, subrayó el valor de esta asamblea como un espacio clave de participación, diálogo y construcción colectiva, donde las niñeces y adolescencias asumen un rol protagónico: “Celebramos esta instancia de asamblea regional de intercambio y votación de proyectos, donde la centralidad se dispone en recuperar la voz de las infancias y adolescencias en temáticas socio-comunitarias de interés, promoviendo el derecho a la participación y al ejercicio democrático.”