Inferiores ABO: terminó la Fase Recular para el Torneo Oficial

El segundo certamen del año que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías masculinas formativas llegó a su fin con la Fase Regular y se definieron qué equipo jugará cada Copa.

En diferentes escenarios se terminaron de jugar duelos de la Fase de Grupos para las dos zonas del certamen masculino y se definieron posiciones para las Copas de Oro y Plata que comenzarán a jugarse el venidero fin de semana.

Además, tuvo continuidad el Torneo Clausura para las inferiores femeninas.

Los resultados:

Estudiantes - Sport Club Trinitarios

Mini: 50 - 59

U13: 93 - 45

U15: 92 - 44

U17: 69 - 60

Chacarita - Pueblo Nuevo

Mini: 32 - 40

U13: 98 - 59

U15: 88 - 28

U17: 68 - 73

Ferro - Pueblo Nuevo

Mini: 7 - 67

Chacarita - Las Flores Básquet

Mini: 26 - 50

U13: 76 - 31

U15: 80 - 58

Racing (O) - San Martín

U13: 51 - 78

U15: 61 - 27

U17: 75 - 57

Ferro - El Fortín Blanco

U15: 49 – 36

Femenino

El Fortín - Sport Club Trinitarios

U13: 55 - 58

U15: 20 – 57

Sport Club Trinitarios - Ferro

U13: 66 - 43

U15: 19 – 50

Fuente: prensa ABO