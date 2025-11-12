Inferiores ABO: terminó la Fase Recular para el Torneo Oficial | Infoeme
Miércoles 12 de Noviembre 2025 - 22:42hs
18°
Miércoles 12 de Noviembre 2025 - 22:42hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 12 de Noviembre de 2025 | 22:31

Inferiores ABO: terminó la Fase Recular para el Torneo Oficial

El pasado fin de semana llegó a su fin la primera instancia del Torneo Oficial para las categorías masculinas formativas del básquet local y se confirmaron los Play-Off.

El segundo certamen del año que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías masculinas formativas llegó a su fin con la Fase Regular y se definieron qué equipo jugará cada Copa.

 

En diferentes escenarios se terminaron de jugar duelos de la Fase de Grupos para las dos zonas del certamen masculino y se definieron posiciones para las Copas de Oro y Plata que comenzarán a jugarse el venidero fin de semana.

 

Además, tuvo continuidad el Torneo Clausura para las inferiores femeninas.

 

Los resultados:

Estudiantes - Sport Club Trinitarios

Mini: 50 - 59

U13: 93 - 45

U15: 92 - 44

U17: 69 - 60

 

Chacarita - Pueblo Nuevo

Mini: 32 - 40

U13: 98 - 59

U15: 88 - 28

U17: 68 - 73

 

Ferro - Pueblo Nuevo

Mini: 7 - 67

 

Chacarita - Las Flores Básquet

Mini: 26 - 50

U13: 76 - 31

U15: 80 - 58

 

Racing (O) - San Martín

U13: 51 - 78

U15: 61 - 27

U17: 75 - 57

 

Ferro - El Fortín Blanco

U15: 49 – 36

 

Femenino

El Fortín - Sport Club Trinitarios

U13: 55 - 58

U15: 20 – 57

 

Sport Club Trinitarios - Ferro

U13: 66 - 43

U15: 19 – 50

 

Fuente: prensa ABO

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME