Inferiores ABO: terminó la Fase Recular para el Torneo Oficial

El segundo certamen del año que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías masculinas formativas llegó a su fin con la Fase Regular y se definieron qué equipo jugará cada Copa.
En diferentes escenarios se terminaron de jugar duelos de la Fase de Grupos para las dos zonas del certamen masculino y se definieron posiciones para las Copas de Oro y Plata que comenzarán a jugarse el venidero fin de semana.
Además, tuvo continuidad el Torneo Clausura para las inferiores femeninas.
Los resultados:
Estudiantes - Sport Club Trinitarios
Mini: 50 - 59
U13: 93 - 45
U15: 92 - 44
U17: 69 - 60
Chacarita - Pueblo Nuevo
Mini: 32 - 40
U13: 98 - 59
U15: 88 - 28
U17: 68 - 73
Ferro - Pueblo Nuevo
Mini: 7 - 67
Chacarita - Las Flores Básquet
Mini: 26 - 50
U13: 76 - 31
U15: 80 - 58
Racing (O) - San Martín
U13: 51 - 78
U15: 61 - 27
U17: 75 - 57
Ferro - El Fortín Blanco
U15: 49 – 36
Femenino
El Fortín - Sport Club Trinitarios
U13: 55 - 58
U15: 20 – 57
Sport Club Trinitarios - Ferro
U13: 66 - 43
U15: 19 – 50
