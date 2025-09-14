Chingotto y Galán no pudieron tampoco en París ante los Nº1 | Infoeme
Domingo 14 de Septiembre 2025
 deportes
 Premier Pádel
 14 de Septiembre de 2025

Chingotto y Galán no pudieron tampoco en París ante los Nº1

En el cierre del Major Premier Pádel, Federico Chingotto y Alejandro Galán no pudieron ante los número uno del ranking.

Foto: Premier Pádel

En el mítico Rolan Garros concluyó una nueva edición del Major de París y fue con derrota en la Final para la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán apenas pudieron robarse cuatro sets en 1 hora y 13 minutos de juego ante Arturo Coello y Agustín Tapia. Fue 6/1 y 6/4 para los mejores del mundo que ganaron por tercera vez seguida el evento que organiza Premier Pádel en suelo francés.

 

El Qatar Airways Premier Padel Tour se toma una semana de descanso. Ahora será el turno del FIP Platinum de Sevilla. Luego, seguirán más torneos: el P2 de Düsseldorf y los P1 de Rotterdam y Milán.

 

