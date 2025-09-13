La Anmat prohibió dos marcas de aceite de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) retiró del mercado dos marcas de aceite de oliva tras detectar irregularidades en el rotulado y ausencia de registros habilitantes.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, prohibió la comercialización del aceite “Campos de Arauco - Oliva”, presentado como extra virgen en envases de 500 ml, porque el número de registro de la etiqueta estaba vencido y pertenecía a otra empresa.

La investigación también comprobó que el establecimiento mencionado en el envase, ubicado en Pomán, Catamarca, no tenía relación con la producción y que los datos impresos eran falsos.

Asimismo, la Anmat prohibió el aceite “Arauco - Artesanal de La Rioja”, ya que los registros sanitarios declarados en el empaque no existían en las bases oficiales de control alimentario.

Las autoridades bromatológicas provinciales confirmaron que ambos productos son ilegales, presentan etiquetas engañosas y no garantizan condiciones seguras para los consumidores.