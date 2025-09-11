Rápido festejo de Chingotto y Galán en el Major de París

El Premier Pádel disputó una nueva ronda del Major de París y fue con victoria para el equipo compuesto por el olavarriense y el madrileño.

Chingotto y Galán derrotaron, en los Octavos de Final, a Iñigo Jofré y Alejandro Arroyo en el escenario principal de Rolan Garros. Fue por 6/1 y 6/0 en 1 hora de partido.

Nuevamente en el 20x10 del escenario parisino, la “Chingalán” enfrentará a Eduardo Alonso y Jairo Bautista buscando nuevamente alcanzar una Semifinal de Premier Pádel tras su eliminación en Madrid.