Premier Pádel: Chingotto y Galán, a Semifinales sin jugar | Infoeme
Viernes 12 de Septiembre 2025 - 19:16hs
18°
Viernes 12 de Septiembre 2025 - 19:16hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 12 de Septiembre de 2025 | 14:39

Premier Pádel: Chingotto y Galán, a Semifinales sin jugar

Federico Chingotto y Alejandro Galán debían completar este viernes su cuarta presentación en el Major de París, pero su partido fue suspendido por la lesión de un rival por lo que lograron el boleto a Semifinales.

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño lograron la clasificación a Semifinales de la competencia organizada por Premier Pádel en Rolan Garros por la lesión de Eduardo Alonso.

 

Desde el circuito de Premier Pádel informaron que el valenciano Eduardo Alonso no podría ser parte, por lesión, del último partido de Cuartos de Final en la Philippe Chatrier por lo que Federico Chingotto y Alejandro Galán accedieron a Semifinales.

 

La “Chingalán” enfrentará, en el cierre de la jornada del sábado al ganador del duelo entre Yanguas-Nieto vs Rubio-Ruiz.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME