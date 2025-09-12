Premier Pádel: Chingotto y Galán, a Semifinales sin jugar

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño lograron la clasificación a Semifinales de la competencia organizada por Premier Pádel en Rolan Garros por la lesión de Eduardo Alonso.

La “Chingalán” enfrentará, en el cierre de la jornada del sábado al ganador del duelo entre Yanguas-Nieto vs Rubio-Ruiz.