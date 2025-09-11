Se realizó el acto por el 137° aniversario del Paso a la Inmortalidad de Sarmiento

El Intendente Maximiliano Wesner encabezó el acto conmemorativo del 137º Aniversario del Paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento que se realizó este jueves en el monumento al gran Maestro, emplazado en Cerrito y Vélez Sarsfield.

En nombre de Sarmiento, se rindió homenaje a la figura de cada maestro y maestra de nuestra comunidad, en un acto contó con la participación de autoridades municipales, educativas y representantes de distintas instituciones, así como también de abanderados de establecimientos educativos del Partido: Jardín de Infantes Nº 902, EEP Nº 4, EES Nº 20, EEPA Nº 702, Colegio Ntra. Señora de Fátima, Instituto Privado J. Manuel Estrada, Centro de adaptación laboral Madre Teresa de Calcuta, Instituto Tecnológico Olavarría. ITECO.

El acto protocolar dio inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino tras lo cual se ofrecieron palabras alusivas, a cargo de Sandra Juárez, maestra, directora e inspectora jubilada.

Seguidamente se dirigió a los presentes Carolina Campos, maestra de la EEP N° 4.

“Hoy 11 de septiembre nos convoca de manera muy especial a los profesionales, trabajadores de la educación. Sigamos construyendo desde una mirada colectiva el país que Sarmiento soñó. Uno donde enseñar sea siempre una prioridad y parafraseando al ministro Alberto Sileone, un país donde las escuelas sean territorio de paz”.

El Intendente Maximiliano Wesner, por su parte, expresó: “Gracias por encontrarnos en este acto del 11 de septiembre, que sin lugar a dudas es un encuentro por la memoria de Domingo Faustino Sarmiento, pero también es un encuentro de celebración, de festejo y de reflexión".