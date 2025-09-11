El próximo lunes, Olavarría será sede de la Asamblea Regional del Programa Provincial Decisión Niñez, que se desarrollará en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” desde las 9.

Según detallaron, el evento reunirá a niñas, niños y adolescentes de instituciones del Partido de Olavarría y de municipios de la región, quienes presentarán los proyectos de intervención comunitaria seleccionados previamente en las asambleas locales de sus ciudades.

El Programa, impulsado por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, promueve el papel protagónico de las niñeces y adolescencias en sus territorios, a través de la elaboración y selección de propuestas que buscan transformar realidades concretas desde una mirada colectiva. En Olavarría, su implementación se lleva adelante de manera articulada entre el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos y la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos del Municipio.

Durante la asamblea, los grupos expondrán sus ideas y, mediante el voto de las y los participantes, se seleccionarán los proyectos en las categorías 8 a 12 años y 13 a 17 años, que serán financiados y acompañados en su implementación por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Este encuentro constituye la continuidad de un proceso de trabajo territorial que incluyó talleres y espacios de escucha, con el objetivo de fomentar la organización juvenil, el debate y la construcción de ciudadanía activa.