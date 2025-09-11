Olavarría será sede de la Asamblea Regional del Programa Provincial Decisión Niñez | Infoeme
Olavarría será sede de la Asamblea Regional del Programa Provincial Decisión Niñez

Se desarrollará el próximo lunes 15 de septiembre en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” desde las 9.

Foto Archivo.

El próximo lunes, Olavarría será sede de la Asamblea Regional del Programa Provincial Decisión Niñez, que se desarrollará en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” desde las 9.

Según detallaron, el evento reunirá a niñas, niños y adolescentes de instituciones del Partido de Olavarría y de municipios de la región, quienes presentarán los proyectos de intervención comunitaria seleccionados previamente en las asambleas locales de sus ciudades.

El Programa, impulsado por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, promueve el papel protagónico de las niñeces y adolescencias en sus territorios, a través de la elaboración y selección de propuestas que buscan transformar realidades concretas desde una mirada colectiva. En Olavarría, su implementación se lleva adelante de manera articulada entre el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos y la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos del Municipio.

Durante la asamblea, los grupos expondrán sus ideas y, mediante el voto de las y los participantes, se seleccionarán los proyectos en las categorías 8 a 12 años y 13 a 17 años, que serán financiados y acompañados en su implementación por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Este encuentro constituye la continuidad de un proceso de trabajo territorial que incluyó talleres y espacios de escucha, con el objetivo de fomentar la organización juvenil, el debate y la construcción de ciudadanía activa.

