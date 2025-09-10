Intentó robar una vivienda en el barrio Roca Merlo y fue retenido por el dueño | Infoeme
Intentó robar una vivienda en el barrio Roca Merlo y fue retenido por el dueño

El episodio se produjo en avenida Sarmiento al 2400. El hombre de 28 años fue sorprendido por el propietario mientras se llevaba un par de zapatillas y dos relojes.

Un hombre de 28 años fue aprehendido en la tarde del miércoles después de intentar robar una casa en el barrio Roca Merlo. El individuo fue sorprendido y retenido por el propio dueño de la vivienda hasta que llegó la policía.

Según se indicó, el episodio se produjo en avenida Sarmiento al 2400. Al momento del arribo del personal del Comando de Patrullas, el propietario de la casa ya había logrado retener al sospechoso. Tras verificar la situación, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión del hombre.

Entre los objetos que había intentado sustraer se encontraron un par de zapatillas y dos relojes.

 

 

El detenido fue trasladado a la dependencia policial local y quedó alojado a disposición de la UFI Nº 7, bajo la carátula de "Robo en grado de tentativa". Los elementos recuperados fueron devueltos a su legítimo propietario tras las diligencias judiciales correspondientes.

