El Municipio continúa con la campaña de salud integral en las localidades

En el marco de la campaña de salud integral en las localidades, se ofrecerá atención médica a grupo familiar en la localidad de Colonia San Miguel, en la sede del CAPS N° 9 todos los viernes de forma quincenal a partir del 23 de septiembre, en el horario de 09 a 13:00 horas.

Las personas interesadas en hacer sus chequeos médicos pueden solicitar turno con anticipación, de manera presencial en el CAPS, San Martín 1295, tel. 492954.

Asimismo, se realizará actualización de esquemas de vacunación según calendario nacional, por lo cual se solicita concurrir con libreta sanitaria.

Cabe destacar que el sistema de salud pública se organiza según niveles de atención, el primero de los cuales está a cargo de la atención primaria. Los profesionales que desempeñan su labor en este nivel, así como los recursos técnicos que dispone cada CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud), permiten resolver un alto porcentaje de las patologías que allí se consultan.

En este nivel de atención no sólo se presta servicio en casos de enfermedad sino que también se trabaja desde la prevención y la promoción de hábitos saludables, por medio de distintas campañas mediante las cuales se brinda información tendiente a mejorar nuestra calidad de vida.

Como complemento, a los fines de descentralizar la atención sanitaria, los profesionales de la salud realizan jornadas externas por fuera de los centros de salud; tanto en el casco urbano como en las localidades.