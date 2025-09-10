Detuvieron a un hombre de 37 años por robo calificado por el uso de armas | Infoeme
Jueves 11 de Septiembre 2025 - 3:11hs
12°
Jueves 11 de Septiembre 2025 - 3:11hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 10 de Septiembre de 2025 | 21:35

Detuvieron a un hombre de 37 años por robo calificado por el uso de armas

La detención se produjo este miércoles en Calle Hipólito Irigoyen y calle Vicente Bahía. Quedará alojado en la sede de la Comisaria Segunda Olavarría, a la espera de cupo en unidad penitenciaria.

Este miércoles la policía detuvo a un hombre de 37 años acusado de cometer un robo calificado por el uso de armas.

De acuerdo a fuentes policiales, la detención se produjo en Calle Hipólito Irigoyen y calle Vicente Bahía, plena vía pública.

Personal Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda recibió una orden judicial para su inmediata detención y llevó adelante un operativo en inmediaciones del domicilio del imputado.

El detenido quedó alojado en la sede de la Comisaria, a la espera de cupo en unidad penitenciaria. Interviene el Tribunal en lo Criminal Oral N° 2 de Azul, a cargo de la Jueza Dra. Karina Patricia Gennuso.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME