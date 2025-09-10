Detuvieron a un hombre de 37 años por robo calificado por el uso de armas

Este miércoles la policía detuvo a un hombre de 37 años acusado de cometer un robo calificado por el uso de armas.

De acuerdo a fuentes policiales, la detención se produjo en Calle Hipólito Irigoyen y calle Vicente Bahía, plena vía pública.

Personal Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda recibió una orden judicial para su inmediata detención y llevó adelante un operativo en inmediaciones del domicilio del imputado.

El detenido quedó alojado en la sede de la Comisaria, a la espera de cupo en unidad penitenciaria. Interviene el Tribunal en lo Criminal Oral N° 2 de Azul, a cargo de la Jueza Dra. Karina Patricia Gennuso.