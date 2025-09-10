El gobierno de Kicillof negó nuevos impuestos de ARBA a las billeteras en la provincia de Buenos Aires | Infoeme
El gobierno de Kicillof negó nuevos impuestos de ARBA a las billeteras en la provincia de Buenos Aires

ARBA desmintió nuevo impuesto a billeteras virtuales. A partir de octubre, solo retendrán Ingresos Brutos a contribuyentes ya inscriptos, igual que los bancos.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) desmintió categóricamente la creación de un nuevo impuesto sobre las billeteras virtuales y aclaró que, a partir del 1° de octubre, estas plataformas simplemente comenzarán a actuar como agentes de retención del impuesto a los Ingresos Brutos, una medida que solo afectará a los contribuyentes que ya están inscriptos en dicho régimen.

El organismo provincial salió a aclarar la situación tras una "campaña de desinformación electoral" que circuló después de las elecciones del domingo, la cual buscaba generar confusión. "Lo aclaramos con todas las letras: no hay ningún impuesto nuevo en la Provincia", sentenció ARBA desde sus redes sociales.

A quiénes afecta (y a quiénes no)

La clave de la nueva normativa es que no afecta al usuario común. La medida está dirigida exclusivamente a quienes ya son contribuyentes de Ingresos Brutos.

  • ¿Quiénes NO se verán afectados?: Aquellos usuarios que utilizan billeteras virtuales para sus gastos personales, transferencias entre amigos o familiares, o pagos de servicios, y que no están inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos. Para ellos, nada cambia y no sufrirán ninguna retención.
  • ¿Quiénes SÍ se verán afectados?: Únicamente los comerciantes, profesionales o monotributistas que ya están registrados en el impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires. Para ellos, la billetera virtual comenzará a retener un porcentaje de sus acreditaciones, tal como ya lo hacen los bancos.
Equidad con los bancos y otras 19 provincias

El objetivo de la medida, según ARBA, es "ordenar el sistema y garantizar equidad". Hasta ahora, un contribuyente de Ingresos Brutos que operaba con un banco sufría retenciones, pero si usaba una billetera virtual, no. A partir de octubre, el tratamiento será el mismo para ambos.

"Si sos contribuyente de IIBB, el tratamiento será el mismo que si operaras con un banco, como ocurre con Cuenta DNI", explicó el organismo. Esta iniciativa no es nueva en el país: la provincia de Buenos Aires se suma a otras 19 jurisdicciones que ya aplican un sistema similar para igualar la carga fiscal en todas las operaciones digitales.

Fuente: Noticias Argentinas

