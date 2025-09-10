Cómo funciona la Boleta Única Papel que debuta en la provincia en octubre | Infoeme
Jueves 11 de Septiembre 2025 - 3:09hs
12°
Jueves 11 de Septiembre 2025 - 3:09hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 10 de Septiembre de 2025 | 12:38

Cómo funciona la Boleta Única Papel que debuta en la provincia en octubre

Esta herramienta de votación cuenta con algunas particularidades que hay que conocer previamente. Cuáles son sus principales ventajas.

Las elecciones legislativas nacionales 2025 se realizarán el 26 de octubre y allí el Gobierno buscará revertir la derrota que sufrió en la provincia de Buenos Aires frente a Fuerza Patria. A diferencia de lo que pasó en el territorio bonaerense que se usó la boleta “tradicional”, se irá a las urnas para votar con la Boleta Única Papel (BUP).

 

Qué es la Boleta Única Papel

 

La BUP reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

 

Cómo funciona la Boleta Única de Papel

 

En primer lugar, es necesario tener en claro que el bonaerense, en esta próxima elección, vota para elegir diputados nacionales, mientras que en otras provincias además van a elegir y senadores nacionales. En la columna, de forma vertical, aparecen los partidos políticos; y en las filas, de manera horizontal, figuran las categorías de cargos.

 

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

 

El día de la elección el elector debe identificarse con su DNI en su mesa correspondiente. El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP y un bolígrafo, y lo habilitará a ingresar a la cabina de sufragio. En la cabina de votación se debe marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría. Luego de seleccionar las opciones de preferencia, la boleta debe ser doblada siguiendo las instrucciones presentes en su dorso, e introducida en la urna.

 

Cómo será la BUP que encontrará el bonaerense

 

Los principales espacios políticos ya inscribieron las alianzas con las que competirán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En la provincia de Buenos Aires se renovarán 35 diputados. Fuerza Patria va con Jorge Taiana a la cabeza; la Alianza La Libertad Avanza (junto al PRO) con José Luis Espert Provincias Unidas con el exministro del Interior, Florencio Randazzo. Las otras ofertas son Propuesta Federal (PRO-FED) que encabeza el abogado penalista Fernando BurlandoCiudadanos Unidos con el periodista Santiago CúneoUnión Liberal con el economista Roberto CachanoskyPotencia con la abogada María Eugenia Talerico; el Frente de Izquierda – Unidad lleva al dirigente Nicolás del Caño y Nuevo Más a la economista y militante feminista Manuela Castañeira. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME