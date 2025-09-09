Barrio Roca Merlo: Capturan a un hombre que amenazó a vecinos y acorraló a una mujer con una cuchilla | Infoeme
Miércoles 10 de Septiembre 2025 - 11:14hs
Miércoles 10 de Septiembre 2025 - 11:14hs
Olavarría
 |  policiales
 - 9 de Septiembre de 2025 | 20:03

Barrio Roca Merlo: Capturan a un hombre que amenazó a vecinos y acorraló a una mujer con una cuchilla

El hecho se produjo este lunes en la vía pública, a la altura de Vicente López al 4200. El individuo de 35 años fue imputado por "Amenazas agravadas infraganti".

Un hombre de 35 años de edad fue capturado este lunes luego de protagonizar una serie de hechos violentos contra vecinos y contra una mujer en el barrio Roca Merlo.

El hecho se produjo en Vicente López al 4200 en la vía pública, cuando el individuo amenazó a los vecinos de la zona con una cuchilla de cocina de 30 centrimetros y luego se retiró del lugar.

Tras arribar el personal del Comando de Patrullas al lugar, se entrevistaron con los vecinos e iniciaron una recorrida por la zona. Allí, observaron al hombre acorralando a una mujer con el arma blanca todavía en su poder.

Al notar la presencia policial intentó huir a pie, aunque finalmente fue interceptado a los pocos metros. El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera.

Interviene la UFI Nº 7 a cargo del Dr. Christian Urlezaga, que imputó al individuo por "Amenazas agravadas infraganti".

