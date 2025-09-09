Barrio Roca Merlo: Capturan a un hombre que amenazó a vecinos y acorraló a una mujer con una cuchilla

Un hombre de 35 años de edad fue capturado este lunes luego de protagonizar una serie de hechos violentos contra vecinos y contra una mujer en el barrio Roca Merlo.

El hecho se produjo en Vicente López al 4200 en la vía pública, cuando el individuo amenazó a los vecinos de la zona con una cuchilla de cocina de 30 centrimetros y luego se retiró del lugar.

Tras arribar el personal del Comando de Patrullas al lugar, se entrevistaron con los vecinos e iniciaron una recorrida por la zona. Allí, observaron al hombre acorralando a una mujer con el arma blanca todavía en su poder.

Al notar la presencia policial intentó huir a pie, aunque finalmente fue interceptado a los pocos metros. El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera.

Interviene la UFI Nº 7 a cargo del Dr. Christian Urlezaga, que imputó al individuo por "Amenazas agravadas infraganti".