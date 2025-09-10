Comenzó la Feria Artesanal del Centro de Día y Casa de Abrigo Mujeres Adolescentes | Infoeme
Jueves 11 de Septiembre 2025 - 3:10hs
12°
Jueves 11 de Septiembre 2025 - 3:10hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  comunidad
 - 10 de Septiembre de 2025 | 18:02

Comenzó la Feria Artesanal del Centro de Día y Casa de Abrigo Mujeres Adolescentes

El evento tendrá lugar hasta el viernes 12 de septiembre, de 10 a 16 horas, en la sede de General Paz 4227.

El Municipio, a través de la Dirección de Niñeces y Adolescencias, informa que comenzó la Feria Artesanal organizada por el Centro de Día y Casa de Abrigo Mujeres Adolescentes, que se extenderá hasta el viernes 12 de septiembre, de 10 a 16 horas, en la sede institucional ubicada en General Paz 4227.

En esta oportunidad, se presentan trabajos artísticos, textiles, productos de cosmética, repostería artesanal y otras elaboraciones creadas por las adolescentes junto a sus referentes.

La feria constituye un espacio de participación, creatividad y aprendizaje, donde las chicas muestran sus habilidades, y la comunidad puede acercarse a apoyar y disfrutar de su trabajo artesanal, contribuyendo al desarrollo de sus proyectos personales e iniciativas productivas.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME