CAME: las ventas minoristas de las pymes bajaron 2,6% interanual en agosto

El informe destaca que sólo el rubro farmacias logró escapar de la tendencia negativa, con un leve avance del 0,2% interanual. El resto de los sectores mostró bajas:

Bazar, decoración y muebles: -10,4%

Perfumería: -8,9%

Textil e indumentaria: -4,8%

Ferretería y materiales de construcción: -1,9%

Alimentos y bebidas: -0,9%

Calzado y marroquinería: -0,8%

Día del Niño

Las fechas comerciales —en particular el Día del Niño— aportaron algo de dinamismo, pero no lograron revertir la tendencia general. Predominaron las compras presenciales, con fuerte dependencia de promociones y financiamiento en cuotas.

La incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades de financiamiento incidieron en la planificación de stock, inversiones y precios. Así, se generó un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores.

Expectativas

Respecto a la economía de los comercios, el 55% indicó que se mantuvo en comparación al año anterior, mientras que un 35% (5 puntos porcentuales más que el mes anterior) afirmó que empeoró. Por otro lado, el 49% de los comercios relevados sostiene que la situación económica de su negocio mejorará de cara al próximo año, mientras que la cantidad de encuestados que cree que será peor creció respecto al mes anterior, estableciéndose en el 9%.

En lo inmediato, el consumo se concentró en productos esenciales, volúmenes reducidos y operaciones con promociones, con baja incidencia de las ventas online. La mayoría de los sectores implementó estrategias defensivas, como reducción de stocks, postergación de inversiones y fuerte dependencia de fechas comerciales. (DIB)