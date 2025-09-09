Emilio Monzó: "El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas"

El diputado nacionaltrazó un duro panorama del Gobierno de, analizó la derrota electoral de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y cuestionó que el poder esté a cargo de, “una mujer que vendía tortas”.

“Esta mujer hoy manejando el poder de la Argentina, porque este año tiene un problema: a la tensión de la gestión electoral, que esto desnuda estos días esa doble tensión, y está a cargo una mujer que el año pasado, hace diez días, manejaba una rotisería o vendía tortas”, expresó Monzó.

En su análisis, tras el impacto del revés electoral que generó una reacción en los mercados, criticó la falta de coordinación con el Poder Legislativo. “No puede ser que no tenga un ministro del Interior en este momento con conflictos políticos en el Congreso. No puede ser que Karina Milei sea la que maneja el poder en la Argentina, tenés que tener experiencia, mínimo el conocimiento biográfico de los sectores”, dijo en declaraciones al canal LN+.

En este sentido, el ex intendente de Carlos Tejedor apuntó a la secretaria general de Presidencia y Sebastián Pareja, en el armado de las listas bonaerenses, mientras se encuentra en el centro del escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad denunciadas por Diego Spagnuolo.

“Se equivocaron con Pareja y en la elección, pero el primero que se equivoca es el Presidente que destruyó absolutamente todo”, afirmó. Y agregó: “La gente está harta del atropello, de la arrogancia del Gobierno”.

Monzó también responsabilizó al presidente Milei por su plan "motosierra", la destrucción de su relación con los aliados para coordinar políticas, y calificó de "chiste" la reacción del armado de "una mesa política nacional" con la presencia de Karina y Santiago Caputo y otros referentes de La Libertad Avanza. "Esa mesa lo hacen para parar, porque la destrucción es interna. Ya no hay nada para destruir afuera, ahora se están destruyendo adentro", señaló. (DIB)